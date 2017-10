Liberalul Robert Boroianu, în fruntea Consiliului Judeţean? "Nu m-aş da la o parte!"

5

Boroianu bun pentru toate

Stimati Constanteni si cititori acest Infractor Boroianu R.Aurel,va garantez ca PNL in frunte cu d-na Deputata Dr Alina Gorghiu care nu la cunoscut la prima intrebare de jurnalisti,dupa aceeia sa convins,din informatile colegilor de partid din PNLC-ta,ca e un bun activist de partid cu relati dezvoltate pe toate domenile institutilor statului romin,care vegheza cetatenu,care au fost realizate prin fraude,evaziuni fiscale,documentatie falsa,spalare de bani si cite si cite si au facut sponzorizari.Acuma d-na Alinuta Gorghiu trece cu vederea peste cele 10 porunci care au fost intiate la PNL si cauta si foloseste tot felul de metode sal fac mare Smecher de Constanta,cred ca a fost ajutat si de SRI si DNA ca noi ca cetateni suntem luati si de prosti ca nu am avut avocati lor cu relati,influenta si descurcareti.Si Smecheri de la IPJ si Parchetul C-ta in frunte cu d-na Prc Adina Florea si Pui Zarafina si alti care sau ocupat de dosare sau facut ca nu inteleg ce einsalaciune frauda si alte escrocgeri la nivel foarte mare pentru ca ceei de la Gepeto in frunte cu Boroianu sunt Pro,Dr,Dr in doctrina de furaciuni si le gasiti scrise la IPJ si Parchet ca din toate directile centrale au fost trimise la C-ta si acolo sau musamalizat si ascuns cu adevarata Constitutie romineasca numai in favoare Infractorilor si va garantez ca si presa stie multe dar merg si ei la cacealma.