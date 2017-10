Liberalul Robert Boroianu, în cursa pentru Primăria Constanţa: "Nu sunt omul niciunui grup de interese"

3

Bleac Fraidei la PNL

Azi este inghesuiala mare la usa Peneleului.S-au anuntat reduceri la ceaune,tigai, castroane,tefloane,etc.In plus,Penele are primari la oferta.O nebunie.Gasiti pe taraba lor doi primari la leu sau trei candidati la legatura.Daca alegeti o capatana de usturoi,primiti gratis o capatana de primar.Pe baiatul cu pizza l-ati intrebat ce studii are,unde s-a nascut,ce a facut in viata lui ? Nu cred.A venit pizza si gata. Un doctor are liber sa omoare un singur om ca al doilea nu mai apuca.Pana si un sudor se angajeaza pe baza de experienta profesionala.Altii dau examene peste examene pentru un amarat de post.Nepotul meu a intrat la gradinita.Intr-o zi a venit disperat acasa spunand ca nu-l mai primeste la scoala fara un C.V. bine documentat.La primari nu este cazul.Primarul se alege la oferta pe raspunderea Peneleului.Cel putin,Mazare a lustruit zeci de balcoane pana ne-a pacalit sa-l alegem.In orasul asta,primarul raspunde de 300.000 de oameni.Multi cetateni isi schimba destinul din cauza unui primar. Nimic nou in politica.Nu conteaza pe cine alegem.Alegem de la Penele ca sa ne razbunam pe Mazare.Incredibil ! Bleac Fraidei in politica.