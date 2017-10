Liberalul Robert Boroianu doreşte ca toţi românii să beneficieze gratuit de apa potabilă

2

Boroianu cu apa gratuita

Robert de unde dai tu gratuit la cetetani romaniei apa,tu crezi ca au toati ca maicata si taicato apa ca la Calnia si cum a-i tu conducta de apa de la strada si ceas de masurat apa dupa robinet,tu chiar nu mai ai cu ce fantezi sa apari interesant la PNL sa te auda d-na Alina Gorghiu si cu sdudi in drept ca faci tu ceva pentru natiunea romana, dupa ce ca a-i furat in stil barbar la Gepeto cu asociati tai, acoperiti de SRI,spaga la ANAF sa va ascunda furaciunile sponzorizari la partid si lipit afise cu Presdintele Ro, Cu lucru bine facut si te apart spagile la avocati din fraude,d-na Prc Puiu Zarafina,Adina Florea si al-ti sunt pe lista la dl Militian comisar sef Dr in stinte si drept la Chisinau Adrian Rapotan vad ca si CSM doreste sa le pun eu Hozu direct in brate de la PCA C-ata ca nu au verificat la tim ce trebuea si au dat la lume cu prosteala,dansi cred ca toti cetateni au posibilitate cu bani multi sa plateasca juristi buni si legaturi cu filera dreptati poate din gresala aude si d-na Prc Hira Madalina si dansa poate da rapunsuri mai corecte la CSM care sunt cerute, ca CSM crede ca eu am furnizat minciuni si mai departe nu se intereseaza ca cetazeanu de rand e Gunoiul si Mizeria societati romanesti,si nici pe dreptate nu poate obtine drepturi.