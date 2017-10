Liberalul Robert Boroianu doreşte ca toţi românii să beneficieze gratuit de apa potabilă

Liberalul Robert Boroianu dorește ca toți românii să beneficieze gratuit de apa potabilă

„Am umblat împreună cu colegii mei prin județ și am observat că, deși suntem în 2016, populația nu are acces la apa potabilă. Nu este un lucru normal ce se întâmplă. Din acest motiv, în momentul în care voi ajunge în Parlament, mă voi consulta cu ceilalți colegi din partid și, atunci când se va discuta despre modificarea Constituției, voi propune un amendament prin care accesul la apă sa fie gratuit pentru toți consumatorii casnici. Concret, românii nu ar trebui să plătească consumul de apă. Am luat exemplul altor țări, cum ar fi Slovenia, unde apa este gratuită. Costurile consumului de apă ar trebui să fie suportat de la bugetul de stat”, a declarat Robert Boroianu.El a mai spus că, deocamdată, nu a fost calculat un impact bugetar însă așa cum există bani pentru alte lucruri așa ar trebui să existe și pentru ca populația să nu mai plătească pentru apa potabilă.„Nu am făcut un calcul, dar vom face la momentul potrivit. Apa potabilă trebuie să fie gratuită pentru toți cetățenii. Așa este și în Slovenia, cred ca se poate și la noi. Să fie asigurată prin intermediul autorităților locale iar compensarea să se facă de la bugetul de stat”, a mai adăugat liberalul Robert Boroianu.