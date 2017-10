Liberalul Marian Iordache vrea să câştige Primăria Medgidia cu 10 proiecte

Liberalul Marian Iordache vrea să câștige Primăria Medgidia cu 10 proiecte

- Cu ce veniți nou în întâmpinarea electoratului din Medgidia? - M-am pregătit pentru aceste alegeri. Am zece programe în total, fiecare cu termen clar de realizare. Am o campanie electorală pozitivă, le-am prezentat oamenilor ideile, termenele, soluțiile de rezolvare la probleme. Am o echipă nouă și performantă la Medgidia, oameni din toate domeniile profesionale. Succesul nostru în alegeri depinde în mare măsură de prezența oamenilor la urne. - Care sunt principalele proiecte din programul electoral? - Principalele elemente din programul nostru cu care încercăm să câștigăm electoratul în Medgidia se referă la siguranță. De altfel, temele principale sunt infrastructura, siguranța cetățeanu-lui, locuințele pentru tineri, locurile de muncă și problema câinilor comunitari. Dacă vorbim de infrastructură, avem în plan să achiziționăm o stație de asfalt și utilajele pentru realizarea drumurilor și vom demara în toamna acestui an o reparare a tuturor străzilor din Medgidia. Din 95 km de străzi asfaltate odinioară în Medgidia, acum nu sunt reparate decât 12 km, celelalte drumuri fiind într-un stadiu de degradare foarte mare. Siguranța cetățeanului este însă cea care ne preocupă cel mai mult pentru că în Medgidia ultimilor patru ani au existat incidente armate, tot felul de infracțiuni legate de ordinea și liniștea publică. În urmă cu două zile, doi interlopi din Medgidia ne-au blocat o stradă, nu ne-au mai permis accesul în campanie, pe jos, cu pliante și ziare, au ieșit cu arme albe. Poliția nu a intervenit, ci doar ne-a însoțit pe noi pe o altă stradă fără a-i lua la întrebări pe interlopi. Această problemă de siguranță este însă mult mai complexă la Medgidia. Sunt probleme legate de siguranța oamenilor în ceea ce privește bunurile pe care le au, se fură în piețele orașului, în mijloacele de transport în comun, furturi din autoturisme și locuințe. Există o mică infracționalitate dar destul de răspândită. Din punctul acesta de vedere, noi ne-am propus să abordăm serios problema siguranței. Am cerut șefului Poliției județene Constanța înlocuirea comandantului Poliției Medgidia pentru restabilirea liniștii și ordinii publice în oraș. - Vorbiți de infracționalitate, dar care sunt măsurile concrete pe care le vedeți pentru îndepărtarea fenomenului? - În primul rând, pentru restabilirea ordinii și liniștii publice este nevoie de măsuri ferme. Prima măsură este aceea de a încuraja poliția să își facă datoria. Până acum, poliția a fost chemată doar să medieze cu infractorii, o așa-zisă pace între grupurile de interlopi. O să susțin crearea unui parteneriat între poliție, primărie și jandarmerie, iar în cazurile extreme, dacă situația va fi violentă în continuare, voi apela chiar și la forțele speciale de intervenție. - Cum vedeți dezvoltarea economică a orașului în următorii patru ani? - Din punct de vedere al dezvoltării economice, Medgidia a rămas în urmă. În ultimii patru ani nu a fost atrasă nicio investiție majoră și de aceea proiectul nostru are în vedere următoarelor trei zone: dezvoltarea zonei industriale nord cu noi afaceri și revigorarea celor existente prin înființarea unui birou de dezvoltare economică locală; în sud vrem să realizăm o zonă de dezvoltare industrială și de prestări servicii, mai ales că va fi foarte aproape de autostradă; realizarea unui cartier de locuințe în zona centrală a orașului, unde a fost o unitate militară. Acolo vom realiza locuințe pentru tineri în șase blocuri ce au aparținut armatei, un cămin pentru pensionari, un centru social pentru minori, o bibliotecă și 240 de locuințe parter și etaj. Odată cu dezvoltarea economică, e clar că vom reuși să stabilizăm și forța de muncă tânără în Medgidia. Tinerii pot fi atrași și prin oferirea de locuințe. Mai mult decât atât, vom începe un program de reconversie profesională, chiar de calificare și recalificare pentru unele categorii. Trebuie să adaptăm meseriile tinerilor din Medgidia la ceea ce piața muncii are nevoie în prezent, în special mecanică și construcții - Care sunt sursele de finanțare? - Există trei surse importante de finanțare. Bugetul locale va fi alimentat prin vânzarea de active, terenuri și clădiri care aparțin administrației. Una dintre sursele importante este vânzarea terenurilor de sub garajele și grădinile oamenilor. O altă sursă o reprezintă programele de finanțare europeană, precum și banii care vor veni de la Guvern, în acest moment PNL având o poziție privilegiată deoarece este la guvernare.