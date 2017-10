Liberalul Ludovic Orban şi-a început campania la Constanţa

1

VIZITA LA CONSTANTA

Dl Orban are sansa sa preia conducerea partidului , dar nu va fi in stare sa-l reformeze . Venind la Constanta a facut deja greseala sa se pozeze alaturi de dl Dragomir , unul din numerosii autori ai dezastrului liberal pe plan local si national . Era mai bine daca se poza alaturi de dl Chitac , proaspat liberal si la inceput de cariera politica , dar acesta era absent avand treaba la A3 . Pentru ca PNL sa se reformeze , are nevoie sa fie condus cel putin de un Napoleon si un Taleyrand . Reforma PNL nu se poate face cu oamenii care l-au adus in pragul falimentului . Dl Orban poate face doar inceputul unei reforme , cu conditia sa -si asigure colaborarea cu oameni capabili si fara legatura cu gravele greseli comise de PNL . Pentru inceput , daca dl Orban este hotarat sa faca ceva , trebuie sa condamne public faptul ca PNL a facut parte din USL si ca la viitorul Congres , daca va fi ales ca presedinte , nu va coopta in conducerea PNL pe nimeni dintre cei care au dus partidul in situatia in care se afla astazi , ceea ce va fi aproape imposibil . Ramane sa vedem ce se va intampla in continuare . Nu trebuie sa neglijam nici faptul ca si liberalismul european se afla cam in aceeasi situatie cu cel din Romania .