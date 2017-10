Liberalul Jean Paul Tucan a fost exclus, ieri, din Consiliul Local Năvodari

Consilierii locali din Năvodari au decis, ieri după-amiază, să îl excludă din forul legislativ pe liberalul Jean Paul Tucan. Consiliul Local Năvodari s-a întrunit, ieri, într-o nouă ședință ordinară, aferentă lunii aprilie, având înscrise pe ordinea de zi aproximativ 15 proiecte de hotărâre. La lucrări au fost prezenți 15 consilieri din 19. Printre proiecte, s-a numărat și cel privind constatarea încetării de drept a mandatului de consilier local al lui Jean Paul Tucan. Cu 11 voturi „pentru” și 4 voturi nule, aleșii au fost de acord ca Tucan să rămână în afara Consiliului Local Năvodari. Primarul orașului Năvodari, Nicolae Matei, a precizat că votul a fost unul secret. De asemenea, edilul a menționat că la baza inițiativei sale au stat cele cinci absențe nemotivate ale lui Tucan, înregistrate consecutiv la ședințele ordinare de consiliu, începând din luna noiembrie și până în prezent (ședințele din 30 noiembrie 2009, 29 decembrie 2009, 6 ianuarie 2009, 5 martie 2010 și 8 aprilie 2010). Potrivit Legii 393/2004 privind statutul aleșilor locali, art. 9, alin (2), lit. d), calitatea de consilier local sau consilier județean încetează de drept, înainte de expirarea duratei normale a mandatului, în cazul în care se constată lipsa nemotivată de la mai mult de trei ședințe ordinare consecutive ale consiliului. Totodată, aleșii au aprobat în unanimitate proiectul de hotărâre privind constatarea încetării de drept a mandatului de consilier local al liberalului Lascu Stere. Reamintim că Lascu Stere și-a dat demisia din Consiliul Local Năvodari în a doua jumătate a lunii martie, invocând motive de sănătate. Nicolae Matei a menționat că și locul lui Lascu Stere a rămas vacant și va trimite o adresă Filialei PNL Năvodari pentru ca aceasta să transmită, în condițiile legii, propunerile de înlocuire. „Cele două propuneri pe care liberalii trebuie să le trimită vor fi analizate de către compartimentul de specialitate și comisia juridică a Primăriei Năvodari”, a completat edilul. Jean Paul Tucan a lipsit de la ședința de ieri, declarând că este în concediu medical. Cu toate acestea, el a precizat că hotărârea adoptată ieri, privind excluderea sa, este una „ilegală” și o va ataca în contencios administrativ. În apărarea sa, el a menționat că există ședințe ordinare la care unii dintre consilieri nu au fost convocați de către primar. Pe de altă parte, el a recunoscut că a lipsit la trei ședințe însă absențele sale au fost motivate. „O dată nu am putut participa la ședința din 5 martie pentru că am participat la Congresul Extraordinar al PNL, o dată am fost în concediu medical - în luna februarie - și acum, când sunt, din nou, în concediu medical”, a declarat liderul liberalilor din Năvodari. Referitor la liberalul care urmează să îi ia locul lui Lascu Stere în Consiliul Local, Tucan a precizat că primii înscriși pe lista membrilor supleanți sunt Dan Dumitrescu și Gabi Ursu. El a mai atras atenția că unul dintre consilierii PNL a încercat să depună, ieri, la Primărie, proiectele privind stabilirea înlocuitorilor pentru Lascu Stere și Cristian Popescu (n.r. - exclus din PNL Năvodari) însă ele nu au fost acceptate.