Liberalul Ion Soare are undă verde să plece din partid

Președintele Organizației Județene a PNL Constanța, deputatul Gheorghe Dragomir, spune că nu există nicio șansă să se răzgândească în privința faptului ca Ion Soare să fie desemnat candidatul partidului la alegerile din 10 iunie, astfel că acesta poate pleca liniștit la alt partid dacă își dorește cu orice preț să-și mai încerce o dată norocul la fotoliul de primar de la Cogealac. „Faptul că domnul Ion Soare a apărut la o conferință de presă a altui partid, unde a anunțat că va candida pentru Primăria Cogealac, nu este tocmai un lucru plăcut. Cel mai bine ar fi fost să-și dea întâi demisia din PNL și pe urmă să apară la alt partid. La Cogealac, s-au făcut sondaje, iar Ion Soare nu stă foarte bine. El a mai pierdut o dată și așa am decis să mergem la alegerile din acest an pe mâna celui care stă cel mai bine în sondaj, un om foarte apreciat de oamenii din comună”, a declarat Gheorghe Dragomir, pentru „Cuget Liber”. Întrebat dacă președintele filialei PNL din Cogealac, Gheorghe Alexe, este candidatul la care face referire, Dragomir a confirmat acest fapt. „Gheorghe Alexe este un om despre care toată lumea vorbește foarte frumos și despre care cred că va aduce liniștea în comună. Rămâne de văzut dacă el va candida numai din partea PNL, iar PSD va avea candidat propriu, sau din partea USL, deși cel mai mult cred că va merge la alegeri din partea USL, deoarece stă cel mai bine în sondaje și cam așa este înțelegerea”, a explicat Dragomir. În cursul zilei de luni, liderul PP-DD Constanța, Gheorghe Slabu, a organizat o conferință de presă în cadrul căreia l-a prezentat pe liberalul Ion Soare drept candidat la foto-liul de primar de la Cogealac. Ion Soare nu este un necu-noscut, ci este chiar fostul edil al comunei Cogealac din mandatul 2004-2008. La alegerile din anul 2008, el a pierdut alegerile cu 26,67% în fața lui Cati Hristu, care a câștigat primăria cu 51.03%. Referitor la noua sa candidatură pentru fotoliul de primar, însă din partea Partidului Poporului și nu din partea PNL, Soare a explicat că partidul pe care încă îl reprezintă a decis să meargă la alegerile din luna iunie pe mâna altui liberal. „Încă nu mi-am dat demisia din PNL, însă o voi face. Voi semna adeziunea la Partidul Poporului din partea căruia voi candida la alegeri. La țară, omul votează mai mult omul locului și nu partidul. Intenționez să am o campanie corectă, fără atacuri la adresa contracandidaților mei, o campanie civilizată. Oamenii din comună știu ce am realizat eu pentru ei în mandatul de primar și au văzut și ce a făcut actualul primar, așa că pot face foarte ușor o comparație și să decidă în cunoștință de cau-ză”, a spus Ion Soare. În ceea ce privește trecerea sa de la PNL la PP-DD, Ion Soare a explicat că nu s-a certat cu nimeni din conducerea PNL, că este în rela-ții bune cu liderii județeni și le respectă decizia de a prefera un alt candidat decât pe el. „A fost decizia lor de a desemna un alt candidat din partea PNL. Eu respect decizia partidului, însă și eu îmi doresc să continui proiectele începute în mandatul de primar și lăsate de izbeliște de actuala administrație. În aceste împrejurări, am decis să trec la Partidul Poporului, o formațiune politică care are viitor și care spune adevărul”, a mai precizat Ion Soare.