Liberalul Gheorghe Dragomir îi aşteaptă la discuţii pe Banias şi Palaz

RACUL , BROASCA SI O STIUCA

Dragomir spera ca va reusi sa-si consolideze pozitia cersind complicitatea celor doi . Daca se vor intelege , combinatia va fi la fel cu aceea in care broasca, racul si o stiuca s-au apucat sa " colaboreze " pentru a duce sacul cu grau in balta . In situatia ca se vor combina , sacul cu grau va fi impartit frateste , avand in vedere ca toti provin din fostul PDL si PNL . NUmai ca de data asta , ar fi bine sa le lasam doar grau pentru o coliva dupa ce electoratul va da votul altor partied , numai lor nu .