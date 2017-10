Liberalul George Niculescu: "Dragi constănţeni, ieşiţi la vot pe 11 decembrie şi alegeţi o echipă capabilă să lupte pentru judeţul Constanţa"

Liberalul George Niculescu: "Dragi constănțeni, ieșiți la vot pe 11 decembrie și alegeți o echipă capabilă să lupte pentru județul Constanța"

- Avem o campanie electorală deschisă și foarte activă. Intenționăm ca, până la data de 11 decembrie, să ajungem în toate casele constănțenilor, în tot județul. Suntem singurul partid politic care trimite candidații în teren prin acțiuni door-to-door. Ce înseamnă asta? Că suntem credibili, deschiși și voluntari la nevoile oamenilor. Locuitorii județului își doresc reprezentanți care să îi asculte și să fie aproape de ei. Nevoia de respect și considerație, de bun-simț și de implicare este în topul dorințelor electoratului. Ne încărcăm cu energie din discuțiile și întâlnirile pe care le avem cu oamenii. Mergem din poartă în poartă, mergem la întâlniri organizate, ne vedem zilnic cu mii de oameni și le comunicăm tuturor același lucru: suntem o echipă nouă pentru Parlamentul României, suntem tineri, suntem foarte implicați și avem soluții credibile pentru dumneavoastră. Oamenii s-au săturat de promisiuni și abordări politicianiste. Vor autenticitate, corectitudine și respect. De fapt, oamenii fac apel la clasa politică să se reformeze, mai mult de 30% dintre români solicitând această reformă. Îi înțeleg perfect pentru că asta simțim și eu, și familia mea. Acesta a fost de fapt unul dintre motivele pentru care m-am implicat activ în politcă. Numai din interior poți reuși să schimbi cu adevărat lucrurile. Dar dorința de schimbare trebuie să vină din ambele părți, drept pentru care fac apel la constănțeni să iasă în număr cât mai mare la vot pentru că numai așa vor reuși să responsabilizeze clasa politică.- Este important să avem o direcție clară, iar la nivel național să avem un proiect de țară. S-a vorbit de o axă Klaus Iohannis – Dacian Cioloș – PNL. Încerc să explic puțin ce ar însemna acest lucru. Klaus Iohannis a lansat un proiect de țară. Este o comisie formată atât de oameni de știință, de cultură, cât și din politicieni care lucrează în mod profesionist pe un set de principii de urmat. Dacian Cioloș a lansat o platformă - România 100 - care subsumează un set de obiective și principii pe termen scurt și mediu pe care Partidul Național Liberal și le asumă. Ce înseamnă asta? Simplu: reforma statului, creșterea constantă a nivelului de trai, reducerea birocrației. Desigur lista este mai lungă, dar pentru a vă răspunde la întrebare am nevoie de context. Cu alte cuvinte, pentru ca România să reușească și să meargă cu adevărat înainte avem nevoie de responsabilitate și corectitudine din partea celor care ne conduc. Cred foarte sincer că singura soluție pentru o Românie activă, moderă și puternică este această axă: Iohannis-Cioloș-PNL.- Partidul Național Liberal își dorește o guvernare sănătoasă, o guvernare eficientă și responsabilă, care să ducă România înainte. Dacian Cioloș a dovedit, atât în mandatul de prim-ministru, cât și în cel de comisar european, că este persoana care poate să facă toate aceste lucruri. Și o să vă dau doar câteva exempe: România va avea o creștere economică estimată la 5,2% la sfârșitul anului 2016, prima din Uniunea Europeană. Investițiile străine directe au crescut în primele șapte luni din an cu 28% și au intrat în țară peste 6 miliarde de euro din fonduri europene. De asemenea, s-au plătit în avans pentru anul viitor subvenții în agricultură de 700 milioane de euro. Sunt realizări concrete, care-l califică pe Dacian Cioloș pentru a fi premierul României și după alegerile din 11 decembrie. Mai mult, platforma lansată de Dacian Cioloș se îmbină perfect cu programul nostru de guvernare. Așa că lucrurile au venit natural. Ne unește bunul-simț, performanța și competența.- Eu provin din mediul privat. Am o experiență lungă în domeniul energiei, în turism și în agricultură. În calitate de reprezentant al unui patronat din domeniul energiei, am participat săptămânal la ședințele Comisiei pentru Industrii și Servicii din Camera Deputaților și pot să vă spun că experiența acumulată o pot investi în proiecte bune pentru România și pentru județul Constanța. Sunt de părere că experiența profesională este esențială pentru orice parlamentar. De aceea, Filiala Constanța a Partidului Național Liberal propune pentru alegerile parlamentare oameni de valoare, care au demonstrat profesional atât în mediul privat, cât și în sectorul public de finanțe, sănătate sau învățământ. De exemplu, Bogdan Huțucă este un nume recunoscut pentru expertiza în domeniul fiscal, Vergil Chițac contraamiral în rezervă, a fost rectorul Academiei Navale „Mircea cel Bătrân”, Ana Marcu este un profesionist în sistemul bancar, Lucia Varga este expert în protecția mediului, Robert Boroianu este un om de afaceri care a creat multe locuri de muncă, iar exemplele pot continua. Echipa PNL Constanța va aduce Parlamentului trei caracteristici care, din păcate, în ultimii ani i-au lipsit: profesionalism, integritate și bun-simț.- Să meargă la vot în număr cât mai mare pe 11 decembrie și să continue procesul de reformare început la alegerile locale de Partidul Național Liberal. Dragi constănțeni, alegeți o echipă capabilă să lupte pentru județul Constanța! Dacă nu ieșiți la vot, pierdeți o ocazie, poate unică, de a schimba Parlamentul dintr-o instituție închisă, populată cu oameni care nu au făcut nimic pentru voi, într-o instituție care muncește pentru voi, cetățenii. Nu uitați că singura echipă de oameni 100% noi pentru Constanța este cea a Partidului Național Liberal. Viitorul Parlament se va putea bucura de reprezentativitate doar datorită unei prezențe ridicate la urne. (P.E.)