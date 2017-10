Liberalul Cristian Buican cere demisia ministrului Dan Şova

Liberalul Cristian Buican cere demisia ministrului Dan Șova

Vicepreședintele PNL Cristian Buican a solicitat demisia ministrului delegat pentru Proiecte de Infrastructura de Interes Național, Dan Șova, pentru renunțarea la autostrada Sibiu - Pitești, susținând că prin acest act a condamnat definitiv economia județelor Vâlcea, Argeș și Dâmbovița.„Când am ieșit public luna trecută și am cerut demisia lui Șova, a lui Cîlea și a celorlalți reprezentați PSD-iști din Vâlcea, majoritatea a zis că nu am dreptate și să așteptăm, că nu se poate să nu facem acest tronson. Iată că am avut dreptate și că reprezentanții PSD-iști care și-au asumat construcția de autostrăzi din România au lucrat împotriva intereselor județului Vâlcea, Argeș și Dâmbovița. Sunt curios ce mai pot zice PSD-iști vâlceni acum, după ce însuși prim-ministrul și șeful lor de partid susține autostrada Sibiu - Brașov și nu Sibiu - Pitești", a declarat pentru Agerpres președintele PNL Vâlcea, deputatul Cristian Buican.