Liberalul Cătălin Predoiu: "Slugile corupţilor luptă pentru corupţi"

Vai de el,

Asta este asa de liberal cum e o actrita porno sfanta. Nici el nu crede in ce spune si nu are proprietatea cuvintelor. Cu pedelistul asta si cu alte aratari ca el,cei din fostul PNL se duc naibii. PNL va avea soarta PNTCD-ului,din cauza indaratniciei cu care-si mentin in conducere niste impuritati, ,niste verze murate. Notorietate nu inseamna si calitate. Treaba lor,poate chiar vor sa dispara .