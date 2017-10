Liberalii vor să asigure electoratul de funcţionalitatea USL la Constanţa

4

doresc sa protestez impotriva nesimtirii primarului, a parazitismului angajatilor primariei si neimplicarea generala a insti tutiilor subordonate primariei

1, sa va fie rusine ca orasul asta e plin de maidanezi si gropi de gunoi chiar si in plin sezon estival,2,politia locala-subordonata primariei- nu se implica cu mai nimic in solutionarea problemelor si scandalurilor nocturne,a problemelor cu rromii,interlopii si infractorii fie ei rromi sau romani3,majoritatea angajatilor primariei freaca menta in birouri,nu conteaza ca acum e vara,asa fac si iarna si primavara,nu se implica cu nimic,exemple sunt cei de la spatii verzi,ecarisaj,patrimoniu cultural sau departamentul pt asociatii de locatari...sunt doar cateva din nemerniciile aruncate asupra bietilor constanteni de cand a venit ciiuma mazareasca;deci noi ,fanarul romaniei,pe langa ciuma oranj care e in romanica,mai avem si ciuma rosie mazare si co....pana cand vom mai rabda,dragi concetateni,oare pana cand??,ei bine mi-e sila si de pesedeu si de pdeleu,dar as face orice ,as vota pe oricine,chiar si pe un caraghios ca gigi chiru doar sa scapam de mazare si clica lui