Liberalii vor alegeri anticipate

PNL îi va cere în fiecare zi demisia premierului Victor Ponta, a declarat, ieri, copreședintele PNL Alina Gorghiu, care a susținut că PNL este dispus la orice sacrificiu, inclusiv al picării guvernelor sale în Parlament, pentru ca astfel să fie declanșate alegerile anticipate.Gorghiu a spus că este un fapt fără precedent punerea sub acuzare a premierului în funcție pentru fapte asimilate cu corupția, ceea ce afectează România și a constatat „cu stupoare” că Victor Ponta nici nu are de gând să demisioneze.„Fiecare zi înseamnă capital pierdut. Îl întreb pe Victor Ponta cum poate să se adreseze înalților oficiali din afară, cum poate să ceară cetățenilor și societăților să nu facă evaziune fiscală cât timp el este pus sub acuzare pentru evaziune fiscală și alte fapte de corupție. PNL îi va cere în fiecare zi lui Victor Ponta să-și dea demisia”, a spus Alina Gorghiu.Ea a explicat că, în momentul în care guvernul a căzut în Parlament, este necesar să cadă încă două guverne pentru a se putea face alegerile anticipate.Întrebată dacă PNL este dispus să accepte să-i cadă guvernele pentru alegeri anticipate, Gorghiu a spus că PNL este dispus să facă orice sacrificiu pentru a da un guvern credibil și să scoată țara din criza fără precedent în care se află.