Liberalii Vergil Chiţac şi Robert Boroianu au votat pentru ca România să o ia pe un drum corect

Liberalii Vergil Chițac și Robert Boroianu au votat pentru ca România să o ia pe un drum corect

Candidatul PNL Constanța pentru Camera Deputaților, Robert Boroianu, și-a exercitat, ieri, la ora 11.00, dreptul la vot la o secție de votare amenajată la Școala nr. 24 din Constanța.„Aș vrea să vă spun că în decembrie 1989 au murit oameni ca noi să avem acest drept de a vota liber. Invit românii să iasă la vot. Avem o obligație față de cei care s-au jertfit și față de copiii noștri. Consider că România poate să o ia pe un drum corect”, a declarat Robert Boroianu.La rândul său, președintele Organizației Municipale a PNL Constanța, Vergil Chițac, a mers la ora 13.00, la secția de votare alături de o parte a echipei sale de campanie. La ieșirea de la urne, el a declarat că țara așteaptă să ne facem datoria și a explicat pentru ce a votat.„Țara așteaptă să ne facem datoria, iar datoria noastră este să ieșim la vot. Astăzi am mers la secția de votare, alături de soție și colegi, cu speranța unui viitor mai curat și mai demn. Am votat pentru o Românie educată, sănătoasă și puternică. Aveți încredere!”, a spus Vergil Chițac.