Liberalii Vergil Chiţac şi Bogdan Huţucă vor să iniţieze legi în domeniul maritim şi fiscal

Nu vreau sa sugerez domnului Chitac altceva decat ca legile marinaresti pentru navigatie se aplica oriunde in lume dupa acelasi tipic si sunt obligatorii pentru orice nava indiferent de categorie sau destinatie.Si sunt valabile si pe niste eventuale viitoare nave care vor naviga sub pavilion romanesc.Problema este a ,,aiergaturii''dupa documente.Si ,il intreb pe domnul Chitac daca are cunostinta de cata ,,alergatura''are nevoie un tanar absolvent pentru trece pe la,, N''instituti,independente unul fata de celalalt.,pentru a obtine brevetul sau carnetul de marinar;CERONAV,ARN,cabinetul medical, fotograf,pasaport,firma de cewing,.Pai nu ar fi normal ca absolventul ,cel putin la inceput,cand a terminat scoala sa primeasca aceste documente la pachet,bineinteles autorizate de institutiile pe care le-am amintit si in functie de oferta agentiile angajatoare sa-i trimita unde este nevoie.Nu o sa plece toti din prima ,dar cel putin are cineva evidenta si nu in ultimul rand grija acestora.Pentru carcotasi,este o simpla parere care priveste o optimizare pentru ambarcarea imediata a celor care doresc.