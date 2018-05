Liberalii trag un semnal de alarmă. Scările de acces către plaja Modern, pericol public

3

LIBERALII DIN CE IN CE MAI EXIGENTI

Liberalii care n-au reusit sa faca nimic pentru Constanta cand erau la guvernare, nu reusesc sa faca nimic nici acum cand sunt in opozitie. Au renuntat la "lupta" pentru reabilitarea Cazinoului si au ales o alta tema de dezbatere, cărarea care duce la plaja al carei nume nu are nicio legatura cu moderrnizarea. Reprezentantul primariei seful "Disconfort Urban) declară ca exista banii necesri pentru remedierea situatiei, dar ca nu se apuca de treaba pana cand banii nu vor ajunge in contul primarului si acolitilor sai. Daca ar fi acum liberalii la putere, s-ar executa imediat o scara rulanta ultramoderna cu cate doua benzi laterale pentru coborare si urcare, Dna consilier care se teme sa treca prin jungla de la "Modern", si de terenul accidentat, ne recomanda sa folosim alta cale mai sigura. Adica, sa venim la aceasta plaja din directia " Trei Papuci" sau dinspre Cazinoul care nu se stie daca va mai exista pana la vara. Ne impresioneaza si profunda gandire politica a dlui Bourceanu care, la nivelul inaltei sale functii considera ca daca se va "gestiona acest flux", vom avea dovada ca problemele municipiul se vor putea considera realizate. Cum stim ce fel de oameni ne conduc sau ne vor conduce municipiul, avem convingerea ca incepand cu anul viitor vom putea strabate jungla de la :Modern" doar cu ajutorul caluzelor .