Liberalii susţin varianta înfiinţării unei comisii de anchetă pentru Berceanu

Liberalii susțin varianta înființării unei comisii de anchetă pentru Berceanu

Ştire online publicată Joi, 30 Iulie 2009. Autor: Cuget Liber Online.

Ludovic Orban, prim-vicepreședinte al PNL, a declarat, ieri, că nu exclude posibilitatea înființării unei comisii senatoriale de anchetă pentru Radu Berceanu, în timp ce unii senatori PSD spun că gestul ar fi inutil și că ar fi mai bine ca ministrul să fie remaniat. „Nu excludem varianta, nu am abordat subiectul, deocamdată o avem pe madam Udrea de cercetat. Deocamdată nu am discutat nimic, să vedem ce spun și colegii de pe Senat, nu pot să dau acum un răspuns”, a precizat fostul ministru liberal al Transporturilor. Întrebat dacă se impune înființarea acestei comisii, Orban a mai spus: „Deocamdată n-am discutat subiectul, dar știm de firma domnului Berceanu care vinde produse către firmele care au contract cu Ministerul Transporturilor, cu CFR”. De asemenea, liderul grupului PNL din Senat, Puiu Hașotti, a spus că în mod categoric PNL va cere o comisie pentru Berceanu dacă există indicii că acesta ar fi comis ilegalități. „Nu am vorbit (n.r.-printre senatori), dar dacă există informații care vor presupune existența unei astfel de comisii, o vom solicita. Dacă vor exista suficiente indicii că o astfel de comisie trebuie să existe în mod categoric o vom face. Până acum nu s-a discutat nimic în acest sens”, a declarat Hașotti. Pe de altă parte, pesediștii, care au contribuit alături de PNL la constituirea în Camera Deputaților a comisiilor de anchetă pentru miniștrii PDL Monica Ridzi și Elena Udrea, se arată reticenți față de înființarea unei comisii de acest gen în Senat pentru Berceanu, dar nu ezită să-i critice activitatea și să se declare în favoarea schimbării lui din funcție.