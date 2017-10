Liberalii sunt dispuşi să guverneze cu oricine le acceptă programul de guvernare

Liberalii sunt dispuși să guverneze cu oricine le acceptă programul de guvernare

Prezent la Constanța, prim-vicepreședintele PNL, Ludovic Orban, a declarat, în cadrul unei conferințe de presă, că, în cazul în care Crin Antonescu va câș-tiga alegerile prezidențiale din toamnă, liberalii vor guverna cu cei care vor accepta programul lor de guvernare, cu măsurile economice propuse de ei. În plus, el a făcut și o analiză a actualei guvernări. „Guvernul acesta a îndatorat România cum nici măcar Ceaușescu nu a îndatorat-o”, a atenționat el. „Să iei un credit de 20 de miliarde de euro plus cele aproape 5 miliarde de euro ce au fost împrumutați de pe piața internă pentru credite de scurtă durată pentru a asigura cheltuielile bugetare reprezintă o crimă împotriva cetățenilor României. Banii aceștia nu se duc în buzunarul cetățenilor, nu se duc în investiții. Banii se duc în speculații financiare în jurul cursului de schimb, în bănci pentru a mări profitul băncilor”, a fost de părere Orban. El a mai precizat că guver-narea PSD-PD-L ar fi trebuit să susțină reducerea fiscalității și să încurajeze investițiile. „Francezii au anulat impozitul forfetar într-un an în care noi am introdus impozitul forfetar”, a ținut să precizeze el.