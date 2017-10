Liberalii şi peremiştii din Valu lui Traian votează cu Băsescu

Potrivit primarului Florin Mitroi,

Liberalii și peremiștii din Valu lui Traian votează cu Băsescu

Primarul comunei Valu lui Traian, Florin Mitroi, a vorbit, ieri, într-o conferință de presă, despre rezultatele obținute de PD-L la nivel local, în primul tur al alegerilor prezidențiale, dar și despre targetul stabilit pentru cel de-al doilea tur de scrutin. Mitroi s-a arătat foarte mulțumit de scorul foarte bun (aproximativ 60%), exprimându-și, de asemenea, siguranța că, pe 6 decembrie, Traian Băsescu va reuși să scoată peste 70% în Valu lui Traian. „Organizațiile PNL și PRM din Valu lui Traian au venit alături de mine. Pe 6 decembrie, PNL și PRM Valu lui Traian votează Traian Băsescu”, a mai spus ferm primarul. Edilul democrat-liberal a mai atras atenția și asupra loviturii pe care comuna a primit-o din partea „celor care conduc județul”. „Eu am avut conflicte, dar aștept să fac o conferință de presă după alegeri să vă arăt câte dosare mi s-au făcut, câte plângeri mi s-au făcut. Este o lovitură pentru că Valu lui Traian nu a primit pachetele de la Uniunea Europeană. În plus, comuna nu primește, în continuare, avizul pentru Serviciul de evidență a populației”, a explicat Mitroi. La conferința de ieri, a fost prezent și Eugen Rădulescu, fost candidat la Primăria Constanța din partea PRM, acum membru PD-L. Și el a susținut că mulți colegi din PRM s-au orientat către Traian Băsescu pentru președinție și îi vor acorda votul și pe 6 decembrie. Totodată, și președintele Organizației Județene a PD-L Constanța, Mircea Banias, a declarat că „sunt multe organizații care îl susțin pe Traian Băsescu în turul II, în pofida recomandărilor pe care le primesc de la candidații ieșiți din cursă”. „Mircea Geoană nu are alături de el Partidul Național Liberal. Are alături câțiva oameni care conduc PNL-ul la acest moment. Am discutat cu foarte mulți liberali și cu foarte mulți votanți PNL care nu împărtășesc ideea și susținerea pe care conducerea PNL o acordă lui Mircea Geoană. De regulă, electoratul de dreapta este cel mai puțin controlabil și este un electorat cu nivel de instruire superior care nu ascultă orbește de recomandările pe care anumiți lideri le fac”, a concluzionat liderul democrat-liberal.