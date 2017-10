Liberalii se pregătesc să lanseze un candidat - surpriză pentru Primăria Constanţa

Liberalii se pregătesc să lanseze un candidat - surpriză pentru Primăria Constanța

Primari, consilieri locali și județeni, șefi ai organizațiilor locale liberale s-au adunat, ieri, la un restaurant din Constanța, pentru a sărbători finalul lui 2009 și pentru a face bilanțul anual. „Este un final pe care ni l-am fi dorit cu mai multe satisfacții, dar în același timp privim cu încredere pentru anii următori”, a declarat Gheorghe Dragomir, președintele Organizației Județene a PNL Constanța. „Un om implicat în politică, așa cum sunt eu și mulți dintre colegii care sunt alături de mine, întotdeauna privește înainte cu încredere. Privim cu încredere pentru că, deși nu au fost satisfacțiile pe măsură și deși toate bătăliile pe care le-am purtat nu s-au încheiat cu victorii, nu înseamnă că echipa nu s-a consolidat și că nu este în plină construcție. În politică nu se construiește ușor. Trebuie să ai multă răbdare”, a adăugat optimist liderul liberal. Pregătirile pentru 2010 Potrivit lui Gheorghe Dragomir, PNL va dedica noul an lansării și promovării candidaților la alegerile locale din 2012. „Va fi un an în care putem construi liniștiți. Neintrând la guvernare, vom avea mai mult timp pentru construirea echipelor și promovarea candidaților. În timpul guvernării chiar dacă aparent ești în avantaj, nu este așa. Atunci apar și nemulțumirile celor din jur pentru că nu tot ceea ce îți propui reușești să faci”, a explicat el. Dragomir a mai spus că anul viitor va fi unul greu atât pentru cei din opoziție, cât și pentru cei de la putere, însă liberalii sunt hotărâți să se concentreze asupra promovării candidaților pentru 2012. Gheorghe Dragomir a recunoscut că PNL a început discuțiile cu un potențial candidat la Primăria Constanța. Președintele PNL Constanța a mai afirmat că viitorul combatant din 2012 va fi o surpriză, admițând că este foarte mare probabilitatea ca el să provină dintre proaspeții membri liberali. „Sunt convins că vom avea alături de noi mulți alți colegi care și-au exprimat dorința de a intra în PNL. Este un moment prielnic. Marele avantaj al PNL, nu numai la nivelul Constanței, ci la nivel național, este că avem semnale pozitive și tocmai de aceea am și încredere că vom reuși să construim mai bine decât altădată”, a completat liberalul. Numele candidatului-surpriză urmează să fie dezvăluit în primăvară, când ar putea avea loc Adunarea Generală la nivel municipal. „Este o persoană cu notorietate mare”, a putut preciza, pentru moment, Dragomir. Alegeri interne În opinia sa, Congresul Ordinar al PNL la nivel național ar trebui să aibă loc spre sfârșitul primăverii sau începutul verii, când va fi aleasă noua conducere centrală. „Deci cu puțin timp înainte de congres se vor finaliza și alegerile din organizațiile noastre din județ. Noi vrem să îl nominalizăm până la Adunarea Generală. Ultima va fi Conferința Județeană, penultima va fi Adunarea Generală la municipiu, și tocmai de aceea până în momen-tul Adunării Generale trebuie să avem lansarea candidatului”, a menționat liderul liberalilor constănțeni. Gheorghe Dragomir a anunțat că va candida pentru un nou mandat la șefia PNL Constanța, dar nu se va înscrie în competiția pentru alegerile locale din 2012.