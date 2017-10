Liberalii se pregătesc de alegeri. Cine se va ocupa de organizarea lor

1

Pregatirea de alegeri

Dl Ludovic Orban va recomand eu din Germania un adevarat organizator pentru Filiala PNL C-ta care la inceput nici d-na Presedinta Alina Gorghiu dr in drept PNL nu il cunostea dar intra-devar sa vazut si rezultatele,omul e specialist in fraude la Gepeto,un bun sponzor pentru partid si va face mare cinste ca reprezentant al cetatenilor constanteni pe care ii reprezinta.Eu sunt mai mult curios de cazierul lui,criterile si cele 10 porunci de incadrare in statutul dvs PNL cum au fost indeplinite,au fost eliberate adeverinte de la IPJ cred ca dl comisar sef Adrian Rapotan, dr in stinte si drept sau PCA C-ta de la d-na Prc Puiu Zarafina,Adina Florea si al-ti de evaluare ca omul e doctor profesor,in fraude si spalari de bani la firma Sc Gepeto Impex Sa Lumina.