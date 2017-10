Liberalii s-au sucit! Primăria Constanţa va plăti 14 milioane de euro firmei Polaris

Liberalii s-au sucit! Primăria Constanța va plăti 14 milioane de euro firmei Polaris

După discuții aprinse, proiectul a trecut de votul aleșilor locali PSD și PNL, cu 19 voturi. În schimb, cei trei aleși PMP au părăsit sala și nu au dorit să voteze, în timp ce consilierul local independent Andrei Popescu a absentat.Reamintim că, vinerea trecută, consilierii liberali se abținuseră de la vot.Concret, vineri, pe ordinea de zi a ședinței Consiliului Local Municipal s-a aflat și proiectul de hotărâre ce viza aprobarea ajustării tarifelor pentru activitatea specifică serviciului de salubrizare în vederea punerii în executare a sentinței civile nr. 2605/2012 pronunțată de Tribunalul Iași, în dosarul 1560/118/2012. Hotărârea vizată prevedea ca tarifele să fie ajustate pentru perioada 1 octombrie 2011- 30 aprilie 2016, rezultând o valoare totală în valoare de 63 milioane lei la care se adaugă TVA, ceea ce reprezenta aproximativ 14 milioane de euro. În plus, tot prin hotărârea aflată pe ordinea de zi se prevedea aprobarea încheierii unei tranzacții judiciare între municipiul Constanța și societatea Polaris M.Holding SRL, în scopul stingerii dosarului civil 2711/99/2016, aflat în apel pe rolul Curții de Apel Iași.Mai precis, această tranzacție stabilea, pe scurt, renunțarea de către Polaris la încasarea celor 91 de milioane de euro sub formă de penalități, cu condiția achitării celor 14 milioane de euro, suma rezultată din ajustările tarifare neacordate de Primăria Constanța începând cu anul 2011. Cele 14 milioane de euro, suma de bază și cele 91 de milioane de euro penalități au fost stabilite de expertiză judiciară, prin sentința judecătorească din aprilie 2017.În cadrul ședinței, liberalii au susținut că nu există nicio hotărâre definitivă care să oblige Primăria Constanța la plata sumei de 63 de milioane de lei (14 milioane euro), stabilită prin proiectul de hotărâre pentru a fi achitată către firma Polaris.La rândul lui, primarul Decebal Făgădău a spus că, prin aprobarea acestui proiect de hotărâre, consilierii locali au oportunitatea de a stinge două litigii juridice pe care municipalitatea le are cu firma Polaris.Vineri, după discuții aprinse, consilierii PMP au votat împotriva proiectului, iar cei 11 liberali s-au abținut de la vot. Doar cei de la PSD au fost de acord cu proiectul, însă voturile lor au fost prea puține, astfel că, la timpul respectiv, proiectul nu a trecut.În consecință, după ce hotărârea a picat la vot, reprezentanții Polaris au anunțat că vor trece la executarea Primăriei Constanța și vor cere plata integrală a datoriei.În acest context, după ce s-au lămurit asupra situației, ieri, aleșii liberali s-au răzgândit și au fost de acord cu o nouă ședință în care, de această dată, au votat favorabil, astfel încât primăria să nu ajungă să fie executată silit. Totodată, în cadrul ședinței de ieri, s-a mai stabilit ca suma de 14 milioane de euro să fie plătită în mai multe tranșe.Potrivit edilului Decebal Făgădău, ieri a fost ultima zi în care mai putea fi aprobată tranzacția dintre Primăria Constanța și firma Polaris aprobată de consilierii locali deoarece, astăzi, are loc termenul final al procesului de la Iași, iar hotărârea devenea definitivă și pentru plata celor 91 milioane de euro, care reprezentau penalități. În aceste condiții, Polaris urma să execute Primăria Constanța pentru suma de 105 milioane de euro.