Liberalii promit dezbateri cu cetăţenii pentru proiectul de prevenţie în sănătate

3

lui Dumnezeu!

cINE-O FI PROSTUL DE PACIENT CARE SA REFUZE 'IN MOD EXPRES, IN SCRIS, PARTICIPAREA LA PROGRAMELE DE PREVENTIE'? DAR.....CINE IL INVITA PE CETATEAN SA PARTICIPE LA UN ASTFEL DE PROGRAM? SI CUM? IN SCRIS SAU LA TELEVIZOR?