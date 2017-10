Liberalii organizează seminarii pentru tinerii care dau examen de admitere la universităţi

Liberalii organizează seminarii pentru tinerii care dau examen de admitere la universități

Cluburile Studențești Liberale (CSL) au demarat, vineri, proiectul „CSL îți urează baftă la examen”, care are ca scop stimularea tinerilor în vederea formării profesionale și dezvoltării personale, informează un comunicat remis de liberalii constănțeni.Tinerii liberali susțin că generațiile în curs de formare sunt, de multe ori, dezavantajate de mediul social actual, care le descurajează în realizarea proiectelor pe care acestea ar dori să le implementeze.„De aceea, cu ocazia sesiunilor de admitere organizate de către universitățile din București, studenții liberali le vor ura succes candidaților și îi vor invita să facă parte dintr-o echipă care luptă pentru o Românie mai educată, pentru un mediu academic în favoarea studenților și pentru profesionalizarea viitoarei forțe de muncă. Implicarea în mediul politic poate reprezenta o oportuni-tate pentru cei care își doresc, încă de pe băncile facultății, să reprezinte grupul social din care fac parte și să-și dezvolte aptitudinile în cadrul seminariilor, școlilor sau concursu-rilor organizate de CSL”, se arată în comunicat.Președintele CSL, Claudia Benchescu, susține că prin acest demers se încearcă stoparea migrației tinerilor în străinătate.„Ca liberali, vom susține mereu individul și calitățile pe care acesta le are. Studenții, indiferent de facultatea din care provin, sunt resursele cele mai valoroase ale unei țări. În acest sens, consider necesar să ne arătăm sprijinul necondiționat pentru aceștia și să contribuim la formarea lor, atât personală, cât și profesională. Avem toată deschiderea față de tineri și vrem să oprim migrația acestora către alte țări, arătându-le că și în România gândirea studenților se poate reflecta în mediul politic, economic, social și cultural”, a declarat Claudia Benchescu, potrivit comunicatului.