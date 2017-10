Liberalii o dau cotită. Acum vor alegerea primarilor în două tururi de scrutin

După ce în anii trecuți au votat ca alegerile primarilor să aibă loc într-un singur tur de scrutin, zilele acestea, liberalii s-au răzgândit și au anunțat că este mult mai bine dacă aceste alegeri ar avea loc în două tururi.Drept urmare, Biroul Politic Național al PNL a decis să-i înainteze premierului o propunere în sensul apro-bării printr-o ordonanță de urgență a prevederii privind alegerea primarilor în două tururi de scrutin.„În cadrul întâlnirii, am decis un lucru care este legat de alegerile locale în două tururi de scrutin. Cred că este cel mai important proces pentru comu-nitățile locale care va avea loc în acest an, vorbesc de alegerea primarilor. Și, este, de altfel, primul scrutin după manifestațiile cetățenilor de la finalul anului trecut.Una din revendicările concrete pe care aceștia le-au avut a fost revenirea la un proces electoral bazat pe două tururi de alegeri. Este o idee pe care noi am susținut-o fără rezerve, am avut două rezoluții în forurile de conducere ale PNL. Am avut un proiect de lege care și acum se află în comisia de cod electoral. Și, din păcate, trebuie să mărturisesc, și eu și colegii mei nu am avut numărul suficient de parlamentari pentru a urni acest proiect în Parlament”, a declarat copreședintele PNL, Alina Gorghiu.Potrivit copreședintelui PNL, „principalul adversar al acestui proiect, care ține de legitimitate, de reprezentativitate, de democrație, este PSD”.