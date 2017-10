Liberalii nu vor putea candida la alegerile interne dacă nu şi-au plătit cotizaţia

1

Am fost ingrijorat

Nu am putut sa dorm toata noaptea.Oare liberalul din mine si-a platit cotizatia ? Uite cu ce se ocupa liberalii.Trist dar adevarat.Apoi te intrebi de ce au pierdut alegerile si eu imi dau palme ca nu am fost la vot.Ma blestem ca nu am votat cu PNL.Pe voi liberalii v-as pedepsi sa va inscrieti in ALDE sau in PSD.Numai asa vi se usuca samanta de prosti.