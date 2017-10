Liberalii nu vor candidaturi pe aceleaşi liste cu pesediştii

Cum se rupe USL-ul și la Cernavodă

Liberalii nu vor candidaturi pe aceleași liste cu pesediștii

Reprezentanții Uniunii Social Liberale (USL) Constanța au din ce în ce mai multe probleme în orașele mari ale județului.După divergențele de la Mangalia, se pare că focul arde mocnit și la Cernavodă. În timp ce președintele PSD Cernavodă și, totodată, primar al orașului, Mariana Mircea, declara că semnarea protocolului este doar o chestiune de timp, președintele PNL Cernavodă, Gheorghe Hânsă, a spus că, în opinia sa, acest protocol nu va fi încheiat niciodată la Cernavodă.Pe de ală parte, faptul că primarul se va alege din primul tur de scrutin a încins și mai mult spiritele între re-prezentanții PSD și PNL Cernavodă.Protocolul lasă posibilitatea ca într-o localitate să fie un singur candidat de primar, din partea celor două partide. Având în vedere acest lucru, liberalii din Cernavodă nici nu vor să audă de așa ceva.„Noi am solicitat la județ să mergem pe liste separate, atât la Primărie, cât și la Consiliul Local. Decizia a fost luată în cadrul Biroului Local al PNL Cernavodă și s-a votat, în unanimitate, ca partidul să parti-cipe, la alegerile de anul viitor, pe liste separate”, a declarat Gheorghe Hânsă.El a mai precizat că dorința lor îi supără pe aliații din PSD, însă nu are ce face. Cu alte cuvinte, dragoste cu sila, așa cum au impus cei de la Centru, nu prea merge la Cernavodă.„Știu că decizia noastră de a candida pe liste separate îi supără pe aliații noștri de la PSD. Totuși, cred că este o variantă mai bună de a candida pe liste separate deoarece am câștiga mai mult împotriva celor de la PDL”, a mai spus Hânsă.În ceea ce privește candidatura pentru funcția de primar din partea PNL Cernavodă, Gheorghe Hânsă a spus că nu ține morțiș ca el să fie candidatul PNL pentru funcția de primar al orașului Cernavodă.„Dacă în urma sondajului va reieși că oamenii mă vor, din nou, pe mine primar, voi candida. Nu țin neapărat să fiu eu candidatul PNL la Primărie, poate din sondaj va reieși că un alt coleg de partid este mai bine clasat și atunci acela va fi candidatul”, a mai pus fostul primar Gheorghe Hânsă.În altă ordine de idei, președintele PSD Cernavodă, Mariana Mircea, crede că această luptă pentru candidaturi nu face bine USL și că acest lucru nu întărește poziția lor împotriva PDL.