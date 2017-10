Liberalii nu vor ca terenul din jurul Pavilionului Expoziţional să treacă în administrarea CJC

Liberalii nu vor ca terenul din jurul Pavilionului Expozițional să treacă în administrarea CJC

Terenul din Parcul Tăbăcărie care se află în imediata apropiere a Pavilionului Expozițional Constanța rămâne în administrarea Primăriei Constanța.Proiectul de hotărâre privind transmiterea către Consiliul Județean Constanța a dreptului de administrare a terenului respectiv nu a trecut în ședința de ieri a CJC, după ce consilierii PNL au votat împotrivă.Inițial, aceștia i-au cerut vicepreședintelui CJC, Claudiu Palaz, să prezinte motivele pentru care Consiliul Județean are nevoie de acest teren de 2,5 hectare din jurul Pavilionului Expozițional.„Noi dorim să îl îngrijim și să arate bine pentru constănțeni. Am făcut curățenie acolo deja, am strâns gunoaiele și, pentru că acolo este Pavilionul Expozițional, administrat de Consiliul Județean, îl putem pune în valoare”, a explicat Claudiu Palaz.Nemulțumiți de explicații, consilierii PNL au solicitat o pauză de cinci minute, pentru consultări, apoi când au revenit au precizat că nu sunt de acord cu preluarea terenului respectiv.„Dacă Primăria Constanța nu mai poate administra spațiile verzi de pe raza municipiului, aceasta ar trebui să ceară ajutorul Consiliului Județean Constanța, iar consilierii județeni ai PNL nu se vor opune. Primăria Municipiului Constanța este administratorul spațiilor verzi în municipiu, ea să le îmbunătățească și să le aducă la un stadiu de atractivitate maximă. Atributul CJC este de a întreține drumurile județene, de a pune în valoare obiectivele istorice, de a îmbunătăți condițiile din Spitalul Județean. Consider că avem mult mai multe de făcut decât să devenim administratori de spații verzi în municipiu”, a anunțat consilierul județean liberal Marian Iordache.„CJC are destule de făcut!“Potrivit acestuia, propunerea respectivă nu este oportună în forma prezentată.„Dacă se dorește îmbunătățirea de către Primăria Constanța, atunci, într-o ședință de buget, putem avea o propunere financiară pe care să o aprobăm, astfel încât primăria să poată pune la îndeplinire obiectul de îmbunătățire a spațiului verde din zona Pavilionului. Pe de altă parte, inițiatorul acestui proiect, vicepreședintele CJC Claudiu Palaz, s-a referit în argumentația sa la retrocedări ilegale. Domnul Palaz să spună, cu nume și prenume, despre ce retrocedări ilegale este vorba și dacă avea cunoștință despre ele și în perioada în care a fost prefect!”, a mai spus liberalul Marian Iordache.De asemenea, în completare, acesta a reiterat faptul că „grupul consilierilor locali nu se opune creșterii atractivității Pavilionului Expozițional și a zonei aferente, ci schimbării administratorului spațiilor verzi din municipiu, fără o argumentație solidă”.La rândul său, președintele CJC, Horia Țuțuianu, s-a arătat dezamăgit de votul celor de la PNL, dar a spus că va mai încerca să-i convingă. „Este opțiunea grupului PNL de a nu dori ca Pavilionul Expozițional să-și mărească activitatea și a spațiului unde se pot desfășura diferite obiective culturale. Acest spațiu era în beneficiul locuitorilor județului Constanța și ai orașului Constanța, întrucât acolo este Pavilionul Expozițional, al cărui proprietar este CJC. Le-aș transmite consilierilor PNL să se implice mai mult în dezvoltarea județului Constanța, să susțină mai mult proiectele de interes județean, care nu sunt făcute pentru un X sau un Y, ci pentru locuitorii județului Constanța și pentru constănțeni. O să am o altă discuție cu colegii liberali și cu liderul grupului liberal, o să îi mai explic încă o dată cum stau lucrurile și că , prin această solicitare către Primăria Constanța, se poate mări lista de activități culturale care se pot desfășura la Pavilionul Expozițional. CJC are foarte multe lucruri de făcut, implicit dezvoltarea Pavilionului Expozițional unde, în ultimii ani, încasările au crescut foarte mult și tocmai de aceea făcusem această hotărâre de consiliu pentru a mări încasările la acest Pavilion Expozițional. Era în beneficiul constănțenilor. Bineînțeles, ne preocupă foarte mult și sistemul de sănătate și drumurile județene și proiectele culturale. Dacă dumnealor consideră, la un moment dat, că este oportun, sper că vor vota această hotărâre”, a precizat președintele CJC.