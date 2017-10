Liberalii merg pe mâna unei femei la Primăria Rasova

„Avem un candidat în persoana doamnei Mariana Mitu. Nu este membru vechi al PNL, nu a fost niciodată consilier și nici nu a mai candidat până acum undeva, s-a înscris recent în formațiunea noastră politică. Are mari șanse să câștige primăria din Rasova deoarece candidează la solici-tarea locuitorilor din comună. În aceste zile, Mariana Mitu face un tur de informare al locuitorilor, după care vom face și noi un sondaj de opinie. Eu spun că are șanse enorme de a câștiga”, a declarat Gheorghe Dragomir. În același timp, PSD va merge în alegeri pe mâna actualului vice-primar care a preluat și atribuțiile de primar, Dorel Alexandru. Pre-gătiți sunt și cei de la PP-DD care au anunțat deja că viitorul candidat al partidului va fi Gheorghe Mocanu, cel care a candidat și la alegerile locale din 2012. Așadar, lista partidelor care vor să-și impună candidați la aceste alegeri este deschisă, fiind posibil și ca PDL, Partidul Mișcarea Populară sau Forța Civică să-și desemneze candidați pentru funcția de primar al acestei localități. Cel mai probabil, alegerile pentru posturile vacante de parlamentari sau de aleși locali vor avea loc la data de 25 mai, simultan cu alegerile europarlamentare, după cum a anunțat, luna trecută, premierul Victor Ponta. La acel moment, premierul a anunțat că Guvernul va declanșa procedurile pentru ca în 25 mai, când sunt programate alegerile europarlamentare, să se desfășoare și alegerile parțiale pentru posturile vacante de parlamentari, de primari sau alți aleși locali însă, la aceste moment, Prefectura Constanța nu a primit nimic concret în acest sens.Reamintim că, la începutul lunii ianuarie, șeful administrației publice din Rasova, Mihalache Neamțu, a anunțat că-și dă demisia, motivele invocate fiind problemele de sănătate, dar și lipsa resurselor pentru dezvoltarea comunei.„Nu am resurse pentru a duce la capăt proiectele propuse pentru dezvoltarea comunei. Am avut probleme cu inundațiile anul trecut, iar drumurile sunt distruse. Atunci am primit promisiuni că lucrurile se vor rezolva, că voi primi bani pentru reparația lor. Nu s-a întâmplat nimic. Anul trecut am cheltuit 100.000 de lei pentru repararea acoperișului de la școală care a fost smuls de vânt în decembrie 2012. Și pentru reparație mi s-au promis bani, bani care ar fi trebuit să vină de la Guvern, dar nu i-am primit nici în ziua de astăzi”, spunea Mihalache Neamțu la timpul respectiv.