Liberalii, interpelări pe tema "Casei Soarelui". "Constanţa devine un calvar al bolnavilor de cancer"

Liberalii, interpelări pe tema "Casei Soarelui". "Constanța devine un calvar al bolnavilor de cancer"

După câteva luni de tăcere și după o vară fierbinte, opoziția din Constanța și-a făcut, ieri, apariția în cadrul unei conferințe de presă.Pregătit ca la un examen oral greu, cu ciorna făcută, președintele Organizației Municipale a PNL Constanța, George Muhscină, a prezentat mai multe dintre „durerile” liberalilor de la malul mării.Alături de liderul liberal s-au mai aflat consilierii Marius Enescu, George Niculescu, Costin Avătavului și secretarul executiv Gabriela Stan.În cadrul întâlnirii, liberalii au făcut, în principal, referire la situația gravă în care se află bolnavii de cancer în faze terminale după ce, singura unitate din Constanța, care se ocupa de serviciile paliative, a fost închisă. Drept urmare, liberalii au spus că nu s-au dat bătuți de când au aflat de închiderea „Casei Soarelui”.În acest context, George Muhscină a precizat că PNL Constanța are o propunere, mai exact, ca respectiva clădire în care a funcționat „Casa Soarelui” să fie preluată de CJC. Mai mult, el a adăugat că deputații PNL Constanța, Bogdan Huțucă și Robert Boroianu, au depus două interpelări către ministrul Sănătății, solicitând măsuri urgente pentru a preveni un dezastru pentru bolnavii cu cancer.„Cea mai rapidă și eficientă metodă de a rezolva această problemă este preluarea imobilului la Consiliul Județean Constanța pentru a înființa în cadrul Spitalului Clinic Județean de Urgență Constanța o secție care să presteze același tip de servicii de îngrijire paliativă. În acest sens, am transmis către Consiliul Județean o adresă prin care solicităm soluția legală și cea mai rapidă pentru a pune în funcțiune un centru necesar pentru constănțeni. Urmează să purtăm discuții cu directorul spitalului județean și Consiliul de Administrație pentru a definitiva acțiunea. Cerem în acest sens sprijin și celeritate din partea DSPJ Constanța și Ministerului Sănătății. Fiecare moment contează. Eu sunt sigur că se poate în cel mai scurt timp să rezolvăm o problemă dureroasă pentru constănțenii care, din păcate, se află în situații-limită în acest moment.În privința interpelărilor acestea trebuie să constituie doar un prim pas, necesar de altfel, însă este nevoie de o acțiune directă și imediată a celor de la conducerea Ministerului Sănătății și a Direcției de Sănătate Publică a județului Constanța. Chiar dacă a trecut demult vremea vorbelor, din păcate până acum, factorii de decizie nu au făcut nimic iar lucrurile se înrăutățesc în județul nostru”, a spus George Muhscină.Printre altele, liberalul a mai adăugat că municipiul Constanța are o problemă de sănătate publică.„Este o veritabilă tragedie pentru foarte mulți constănțeni care, după ce că nu au o secție de Radioterapie funcțională în sistemul public de sănătate, acum nu mai au niciun centru pentru îngrijiri paliative, destinat bolnavilor de canecr. Municipiul Constanța și județul Constanța se transformă într-un calvar pentru bolnavii de cancer și apropiații acestora. Aceste familii nu trebuie să se lupte numai cu boala, de multe ori necruțătoare, ci mai ales cu birocrația și limitarea sistemului, care parcă voit funcționează împotriva lor”, a mai spus George Muhscină.