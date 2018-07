Liberalii din Constanța, împotriva unui eveniment ce costă un milion de lei. "Exact de asta este nevoie: un șpriț rece, mititeii să sfârâie"

Liberalii din Constanța nu sunt de acord ca reprezentanții Consiliului Județean Constanța să aloce peste un milion de lei pentru a organiza evenimentul ce vizează „Sărbătoarea Recoltei și a Vinului Dobrogean“. La fel ca și în anii trecuți, evenimentul ar urma să aibă loc la începutul toamnei, mai exact, în perioada 7 - 16 septembrie 2018, la Pavilionul Expozițional.







Pentru organizarea acestuia, la ultima ședință a CJC, care a avut loc zilele trecute, a fost introdus pe ordinea de zi un proiect de hotărâre ce făcea referire la aprobarea sumei de 1.018.900 lei necesară punerii în practică a acestui eveniment.







Numai că proiectul nu a fost și pe placul consilierilor de la PNL care au votat împotrivă. Chiar și așa, proiectul a trecut cu 19 voturi pentru și 14 împotrivă.







În altă ordine de idei, în viziunea conducerii CJC, „Sărbătoarea Recoltei și a Vinului Dobrogean” este un eveniment cultural de amploare care marchează și continuă tradiția specifică spațiului dobrogean de a sărbători strângerea recoltei de toamnă.







„Avem o datorie morală ca această tradiție să fie păstrată, înnobilată și perpetuată de generațiile care vin, semn veșnic al spiritualității românești în spațiul dobrogean”, se spune în expunerea de motive a proiectului de hotărâre inițiat de președintele CJC, Marius Horia Țuțuianu.







Cu datorie morală, fără datorie morală, liberalii din Constanța au votat împotriva acestui proiect. Mai mult, liderul consilierilor județeni liberali, Marian Iordache, a cerut și explicații pe acest subiect. Printre altele, el a reproșat cumva că suma alocată este mult prea mare în contextul în care în județ sunt mult mai multe probleme de rezolvat. Ba, mai mult, Marian Iordache le-a atras atenția celor de la CJC că nu se fac demersuri pentru atragerea unor sponsori care să finanțeze o parte a evenimentului.







Și consilierul județean liberal Bogdan







Bola a explicat de ce a votat împotriva acestui proiect de hotărâre.







„Da, am votat împotriva organizării unui eveniment care ne-ar costa peste un milion de lei! Așa cum am votat împotriva organizării lui de la bun început, în iarnă când se discuta bugetul și se prevăzuse suma de aproximativ 650.000 de lei pentru Sărbătoarea Recoltei și Vinului. Ei bine, acum s-a votat suplimentarea acelei sume cu peste 350.000 de lei, proiect care a trecut cu toată împotrivirea noastră, cu ajutorul votului alianței PSD+ALDE+PMP. Aproape 250.000 de euro pentru un festival, fără a se încerca măcar accesarea unor fonduri sau crearea de parteneriate pentru a reduce din sumă. Singurul argument al conducerii Consiliului Județean - ar fi păcat să nu îl facem, că este un eveniment de tradiție pentru CJC. Asta în timp ce 20 de școli în județ încă au toaletele în curtea școlii, avem localități grav afectate de inundații în nord, alte localități încă nu au apă potabilă curentă, nu suntem în stare să reabilităm teatrele din oraș sau să creăm o nouă instituție de cultură. Nu, noi de asta aveam nevoie ca de aer - un șpriț rece, o muzică populară, mititeii să sfârâie, totul ieftin ca braga, la un milion de lei. Și înainte de a începe tot felul de postaci să îmi argumenteze cum că distrugem viticultorii din județ, cum nu suntem liberali pentru că nu înțelegem să promovăm antreprenorii constănțeni, vă pun în vedere un singur aspect, care ține de bunul simț: în 2015, vinificatorii, adunați la o ședință de lucru la Ministerul Agriculturii, au votat împotriva organizării în acel an a Sărbătorii Ziua Vinului de către minister. Cauza anulării - situația grea din țară, reprezentanții susținând că sărbătoarea ar fi un eveniment sfidător la ceea ce se întâmpla în România”, a scris consilierul județean Bogdan Bola, pe pagina sa de Facebook.