Liberalii din Constanța cer reducerea amenzilor pentru neplata parcărilor

Reprezentanții PNL Constanța au organizat, ieri, o conferință de presă. La eveniment au fost prezenți deputatul Victor Paul Dobre, liderul Organizației Județene a PNL Constanța, deputatul Bogdan Huțucă, consilierul județean George Niculescu și liberalul Septimiu Bourceanu, cel care deține, în acest moment, „frâiele” Organizației Municipale a PNL Constanța.Printre altele, liderul PNL Constanța, Bogdan Huțucă, a anunțat că liberalii din Constanța vor depune, în cadrul Consiliului Local Municipal Constanța, două proiecte de hotărâre de interes local.Drept urmare, primul proiect a fost prezentat de George Niculescu și vizează reducerea amenzilor aplicate celor care nu-și plătesc locurile de parcare prin SMS.Mai exact, liberalii consideră că amenda care se aplică în momentul de față pentru neplata parcării, cea în valoare de 400 de lei, este mult prea mare. Mai mult, în condițiile în care nu a existat o campanie de informare a populației cu privire la faptul că parcarea se poate plăti prin SMS, liberalii consideră amenda nejustificată.Ei propun informarea populației cu privire la acest aspect, găsirea unei alternative la plata prin SMS, în caz că nu poți plăti prin această modalitate, și reducerea amenzilor.Astfel, PNL Constanța propune amenzi de la 50 la 100 de lei pentru persoanele fizice și de la 100 la 150 de lei pentru persoanele juridice.„Am observat că aceste amenzi sunt mari. Dacă cetățeanul nu plătește doi lei pe oră parcarea, este amendat cu 400 de lei. Primăria Constanța nu trebuie să-și mărească bugetul prin amendarea excesivă cu atât mai mult cu cât nu a făcut nicio campanie de informare în acest sens. Primăria nu a pus la dispoziție un sistem alternativ de plată, în cazul în care cetățeanul nu are telefonul la el sau i s-a terminat bateria și nu mai poate plăti prin SMS”, a spus George Niculescu, consilier județean.Burse de mii de euro pentru elevii și profesorii merituoșiCel de-al doilea proiect de hotărâre ce urmează a fi depus la Consiliul Local Constanța a fost prezentat de Septimiu Bourceanu. El a spus, încă de la început, că proiectul vizează performanța elevilor.„Performanța trebuie apreciată și încurajată, premierea performanțelor sportive, în educație, însă am observat o discrepanță între premierea elevilor și a sportivilor. Propunem să existe un proiect de Consiliu Local care să aibă în vedere un număr de criterii clare care să elimine subiectivitatea. Pentru elevii care participă la olimpiadele internaționale, pentru locurile 1.2.3 astfel: pentru locul 1 să primească 15.000 de euro net, plus taxele aferente, locul 2 să primească 10.000 de euro, iar locul 3 să beneficieze de 7.500 de euro. Motivația trebuie să fie una solidă și să fie un exemplu și pentru ceilalți. Proiectul prevede și premieri pentru cei care obțin premii la olimpiadele naționale. Astfel, pentru locul 1 să fie alocată suma de 10.000 de euro, locul 2 - 7.500 de euro și locul 3 - 5.000 de euro”, a declarat Septimiu Bourceanu.Totodată, proiectul liberalilor mai prevede premii și pentru cei care câștigă diverse concursuri școlare. Astfel, pentru cei care obțin locul 1 să se acorde suma de 3.000 de euro, pentru locul 2 suma de 2.500 de euro, iar pentru locul 3 să se aloce 1.500 de euro.De asemenea, Septimiu Bourceanu a spus că se mai propune ca cei care iau nota 10 la examenul de Evaluare Națională sau la Bacalaureat să primească de la municipalitate câte 10.000 de euro net. Ținând cont că performanțele elevilor nu ar fi posibile fără ajutorul profesorilor, liberalii au luat în calcul și au propus ca și cadrele didactice implicate în astfel de performanțe să beneficieze de aceleași sume pe care le-ar primi elevii premiați.