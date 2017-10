Liberalii din Constanţa, alegeri pe 27 aprilie. Dragomir se retrage, cine intră în competiţie

Liberalii din Constanța, alegeri pe 27 aprilie. Dragomir se retrage, cine intră în competiție

După ce, săptămâna trecută, liberalii s-au reunit, la București, în cadrul Consiliului Național de Coordonare, unde, printre altele, au stabilit ca pe 17 iunie să aibă loc Convenția Națională a PNL în care va fi votată conducerea partidului, la nivel național, ieri, liberalii de la malul mării s-au reunit pentru a stabili organizarea alegerilor la nivel județean.În cadrul întâlnirii, membrii Biroului Politic Județean al Filialei Constanța a Partidului Național Liberal au decis, în unanimitate de voturi, ca data de convocare a Comitetului de Coor-donare Județean să fie 27 aprilie.Decizia membrilor BPJ va fi supusă spre aprobare Biroului Politic Național al Partidului Național Liberal. De asemenea, membrii BPJ au validat, tot cu unanimitate de voturi, componența Comisiei Județene de Organizare a Alegerilor, aceasta fiind formată din cinci membri, și anume: Adrian Manole, Marilena Dragnea, Marius Enescu, Costel Stanca și Marius Pricopie.Luna trecută, actualul președinte al PNL Constanța, fostul deputat Gheorghe Dragomir, a anunțat că mandatul său se va încheia în momentul în care va fi ales un nou lider. Mai mult, el a anunțat că nu va mai candida pentru un nou mandat, fiind nevoie de o echipă nouă care să revigoreze actuala filială.În acest context, au apărut și primele nume care intenționează să candideze pentru funcția de președinte al PNL Constanța.Unul dintre potențialii candidați este deputatul Bogdan Huțucă. De altfel, de la distanță se pare că el a și furat startul alegerilor, deoarece și-ar fi format deja o echipă și a început întâlnirile prin județ cu primarii liberali, cei care aduc cele mai multe voturi la alegerile interne.„Alături de domnul deputat Bogdan Huțucă și de colegii mei liberali Costel Stanca și Marian Crușoveanu, ne-am deplasat în comuna Corbu, unde ne-am întâlnit cu domnul primar Marian Gălbinașu și echipa sa de consilieri locali. După o scurtă vizită la Centrul pentru Tineret Corbu, am stat de vorbă despre problemele cu care se confruntă autoritatea locală din Corbu”, a spus consilierul județean Bogdan Bola.Un alt liberal constănțean care dorește să ajungă în fruntea PNL Constanța este consilierul județean Remus Cristy Băisan. În cadrul unei conferințe de presă, el și-a anunțat oficial, ieri, candidatura pentru șefia organizației de la malul mării.„Încurajez înscrierea și a altor candidați pentru conducerea partidului cât mai timpurie, pentru a putea crea posi-bilitatea existenței dezbaterilor de idei”, a declarat Băisan.În plus, el a mai adăugat că partidul trebuie să aibă la conducere un lider și nu un șef și că are la dispoziție o lună și jumătate ca să-și convingă colegii să-l voteze.În altă ordine de idei, există voci liberale care spun că și senatorul Vergil Chițac ar intenționa să candideze pentru funcția de președinte al PNL Constanța.Raluca Turcan: „Nu doresc să candidez la președinția PNL“În ceea ce privește alegerile de la nivel central, președintele interimar al PNL, Raluca Turcan, a reafirmat, ieri, că nu intenționează să candideze la președinția partidului la congresul din acest an. Ea a declarat că Ludovic Orban și Cătălin Predoiu sunt interesați de poziția de președinte al PNL, însă nu exclude posibilitatea de a apărea noi candidaturi.„Voi candida la președinția organiza-ției PNL Sibiu și nu îmi doresc să candidez la președinția PNL. În momentul de față, avem doi candidați, Cătălin Predoiu și Ludovic Orban. Sunt candidați puternici, sunt candidați cunoscuți în partid și fiecare cu un bazin de încredere considerabil în PNL. Este foarte posibil să apară și alți candidați”, a afirmat Turcan.