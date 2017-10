Liberalii din Consiliul Judeţean se pregătesc să depună primele proiecte după un an de mandat

Liberalii din Consiliul Județean se pregătesc să depună primele proiecte după un an de mandat

La împlinirea unui an de mandat, încep să se vadă primele încercări ale liberalilor de a se impune cu anumite proiecte în Consiliul Județean Constanța (CJC). Până acum, consilierii județeni ai PNL au preferat să stea în expectativă, fără a concretiza proiectele mult susținute în campania din primăvara lui 2008. De-abia după un an de la alegerile locale, consilierii PNL dau primele semne de acțiune. Doina Carp și Gabriel Monea și-au exprimat intenția de a promova un proiect pe infrastructură pentru comuna Comana. „Vom încerca să îl introducem pentru ședința din iulie sau din august a Consiliului Județean, dar rămâne să vedem dacă este acceptat sau nu”, a explicat Doina Carp. „Eu sunt adepta promovării unor proiecte care să acopere nevoile județului, indiferent de culoarea politică. Însă de-a lungul timpului, am văzut că doar anumite sate sunt selectate pentru a primi sprijin din partea Consiliului și atunci am înțeles că acesta este mecanismul de funcționare. Prin urmare, așa vom proceda și noi și vom susține un proiect pentru Comana”, a adăugat ea. Trebuie menționat faptul că primarul comunei Comana, Ion Adam, este liberal. Colegul său liberal din CJC, Gabriel Monea, și-a manifestat dorința de a sprijini și comuna Istria, unde primarul Ioan Herdean are aceeași culoare politică. Monea vrea să promoveze un proiect de trecere a sistemului apă-canal în administrarea RAJA. Și consilierul Victor Rădulescu a declarat că are în vedere câteva proiecte pe care însă nu a vrut să le divulge încă. În opinia consilierului județean Dănuț Antonoae, tot membru PNL, majori-tatea care ar exista acum în Consiliul Județean Constanța în baza protocolului de guvernare, formată de către PSD și PDL, ar fi trebuit să propună, de la bun început, un proiect general cu obiectivele CJC pentru următorii patru ani. Liberalul a declarat că, până acum, au fost propuse și dezbătute numeroase proiecte, însă nu s-a discutat deloc despre o strategie pe termen lung. Tot el a mai arătat că lipsa unei strategii comune face ca ședințele Consiliului Județean să fie tensionate și dominate strict de interesele politice. Pentru următoarea perioadă, liberalul intenționează să promoveze două dintre proiectele anunțate încă din campania elec-torală. Primul are drept obiectiv evaluarea potențialului forței de muncă și a instituțiilor care pregătesc forța de muncă. Cel de-al doilea proiect vizează înființarea unei unități de marketing într-o zonă din apropierea Constanței, unitate ce ar putea prelua produsele micilor producători și le-ar putea asigura un spațiu de desfășurare, revigorându-se astfel piața internă.