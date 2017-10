Liberalii din Consiliul Judeţean Constanţa îşi pregătesc „planul de bătaie“ pentru 2010

Liberalii din Consiliul Județean Constanța își pregătesc „planul de bătaie“ pentru 2010

După social-democrați și democrat-liberali, a venit rândul liberalilor din Consiliul Județean Constanța să vorbească despre inițiativele lor pentru noul an. Consilierul PNL Gabriel Monea a declarat că liberalii nu au reușit să se întrunească până acum pentru a dezbate proiectele de grup sau cele individuale, stabilind totuși o întâlnire în acest sens pentru 21 ianuarie. „Ne vom întâlni pentru a pregăti planul de bătaie pentru 2010”, a explicat el. Pentru moment, Monea intenționează să susțină un proiect pentru acordarea unui ajutor financiar unei fetițe bolnave de cancer care trebuie să suporte o operație de 40.000 de euro. În plus, Monea a precizat că liberalii lucrează la un răspuns către prefectul județului Claudiu Palaz privind solicitarea acestuia de a desemna un reprezentant al CJC în comisia de organizare a referendumului de la Cernavodă. În opinia sa, liberalii nu vor avea sorți de izbândă în susținerea unui reprezentant propriu, fiind nevoiți să aleagă în cele din urmă „între două rele”. „Dintre cele două rele, îl vom alege pe cel mai mic”, a adăugat Gabriel Monea, făcând trimitere către PSD și PD-L. El a mai atras atenția că nici în ședința din decembrie PNL nu a mai putut avea o reacție față de acest subiect, discuțiile fiind eliminate din start de către președintele CJC, Nicușor Constantinescu. Reabilitarea sistemelor de irigații Și consilierul Eugen Silaghi așteptă să se întâlnească cu ceilalți colegi liberali din CJC pentru a analiza propunerile de proiecte. Personal, la începutul unui nou an, el s-a gândit să vină în sprijinul fermierilor constănțeni și să inițieze proiecte pentru reabilitarea sistemelor de irigații. „Ați văzut că nu s-a mai suplimentat nimic de la bugetul de stat pentru agricultură. În aceste condiții, trebuie să căutăm să atragem fonduri europene. Un domeniu unde am putea face acest lucru este cel reprezentat de sistemele de irigații. Trebuie să refacem sistemele de irigații de la nivelul județului. În Constanța, acum, nu știu dacă se mai irigă 10% din suprafața totală, iar noi avem un potențial agricol foarte bun. Însă el nu este exploatat”, a mai remarcat el. O altă problemă pe care el a identificat-o și pentru care caută soluții este cea a creditelor agricole. „Din 100 de fermieri, nu știu dacă 10% își fac un astfel de credit pentru că sunt nevoiți să gireze cu propria casă, de exemplu. Și nu își asumă acest risc. Trebuie să venim cu un alt fond de garantare pentru a-i ajuta”, a completat el. Una dintre variantele propuse de el ar fi ca agricultorii să gireze numai cu o anumită parte din producția agricolă pentru un an sau doi. La final, trebuie să menționăm faptul că am încercat să îi contactăm telefonic și pe ceilalți consilierii însă doar cu cei doi liberalii am reușit să luăm legătura.