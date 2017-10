Liberalii constănţeni vor să obţină 25 % pentru Crin Antonescu

Liberalii constănțeni vor să obțină 25 % pentru Crin Antonescu

Președintele Organizației Ju-dețene a PNL Constanța, deputatul Gheorghe Dragomir, și senatorul Puiu Hașotti au făcut publice, ieri, rezultatele unui sondaj comandat de liberali pentru toate reședințele de județ privind opțiunile electorale ale românilor pentru alegerile prezidențiale din 22 noiembrie. Potrivit sondajului, la nivelul municipiului Constanța, actualul președinte Traian Băsescu a fost preferat de 25,62% dintre respondenți. El este urmat de Crin Antonescu (18,94%), Mircea Geoană (11,94%), Gigi Becali (9,7%), Sorin Oprescu (7,71%) și Corneliu Vadim Tudor (6,88%). Sondajul a fost realizat la începutul săptămânii trecute de către Rom Info Sondaj, pe un eșantion de 2.500 de constănțeni. Dintre aceștia, 20% s-au declarat nehotărâți în privința opțiunii lor. În cadrul unei conferințe de presă, Gheorghe Dragomir a declarat că, în urma sondajelor comandate, PNL a început să câștige din ce în ce mai mult teren în orașe, obiectivul liberalilor fiind acela de a obține cât mai multe voturi pentru Crin Antonescu în zona urbană. „Crin Antonescu încă mai are timp să crească și, apoi, îl vom putea promova și în mediul rural”, a mai spus liderul formațiunii constănțene. PNL Constanța și-a propus să obțină 25% pentru Crin Antonescu. De asemenea, Dragomir și Hașotti au ținut să își exprime credința că în turul doi se vor înfrunta Traian Băsescu și Crin Antonescu. „Avem suficienți votanți care să ne aducă 25%. Și chiar dacă va lua 22%, Crin Antonescu tot va ajunge în turul doi alături de Băsescu”, a precizat Dragomir. În privința variantelor de guvernare pe care le are în vedere PNL, Puiu Hașotti a declarat că acesta reprezintă „un subiect închis” până la finalizarea alegerilor prezidențiale. „Crin Antonescu a spus că, în politică, «Never say never». Evident că PNL nu va putea intra la guvernare singur, dar nu avem ce să decidem acum. După alegerile prezidențiale…”, a încheiat Hașotti.