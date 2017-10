Liberalii constănţeni - sesiune nouă, amendamente vechi

Liberalii constănțeni - sesiune nouă, amendamente vechi

Liberalii constănțeni au planuri mari pentru noua sesiune parlamentară ce va începe de la 1 februarie. Individual, dar și în contextul alianței cu PC, peneliștii vor prezenta câteva proiecte ce țin, în mare parte, de buget și impozite. La nivel local, ei se vor întâlni, în cursul săptămânii viitoare, pentru a putea stabili proiectele ce vor fi dezbătute ulterior în Parlament. Potrivit declarațiilor președintelui filialei județene a PNL, Gheorghe Dragomir, se are în vedere o serie de proiecte mai noi și unele care au fost propuse în trecut sub forma amendamentelor la Legea Bugetului pe 2011, dar care nu au fost votate. Ei vor încerca să le susțină într-o altă modalitate în cadrul sesiunii parlamentare din februarie pentru ca, de această dată, să aibă mai mult succes. Astfel, Dragomir a afirmat că toate acestea vor fi propuneri la Legea Fiscală. El a vorbit, în primă instanță, despre reducerea contribuțiilor de asigurări sociale cu 4%, România având actualmente cel mai ridicat nivel de contribuții de asigurare socială din toată Uniunea Europeană. Liberalii speră că prin această metodă vor scădea costurile de personal, iar țara noastră va recâștiga competitivitatea cu cele din zona UE în lupta pentru atragerea investitorilor străini. De asemenea, cu scopul de a contribui la soluționarea ratei ridicate a șomajului și pentru susține-rea mediului de afaceri, ei propun scădea impozitelor pentru firmele ce reinvestesc profitul creându-se, astfel, noi locuri de muncă. Pentru stimularea industriei construcțiilor și a pieței imobiliare ce au suferit pierderi foarte mari de la începutul crizei economice, PNL va propune reducerea TVA-ului la 5%, pentru construcțiile și tranzacțiile cu locuințe noi ce fac parte din clasa energetică A, adică pentru cele cu cel mai scăzut consum de energie. O altă propunere de proiect în care Dragomir își pune speranța că va exista o schimbare este cea privind revenirea TVA-ului la 19%. „Să știți că avem speranțe mari că dacă nu o să mai fie actuala guvernare, din martie, cota standard TVA va reveni la nivelul inițial”, afirmă președintele PNL Con-stanța. În ultimă instanță, George Dragomir a vorbit despre proiectul bonificațiilor de 5% din valoarea obligațiilor fiscale. Liberalii propun ca acestea să fie achitate anticipat, de către contribuabili, la bugetul de stat si bugetele de asigurări sociale. Dragomir s-a declarat optimist în privința acestor proiecte și are speranța că ele vor fi luate în seamă în această modalitate, dacă sub formă de amendamente nu au putut trece.