Liberalii constănţeni sar la gâtul lui Daraban

„Așa sunt despărțirile, mai dureroase”

Liberalii constănțeni sar la gâtul lui Daraban

Vicepreședintele PNL Puiu Hașotti a lansat, ieri, un atac la adresa exliberalului Mihai Daraban, care a demisionat din partid în urmă cu două săptămâni. Liderul partidului a fost supărat de faptul că Daraban a părăsit PNL pe motiv că nu a fost desemnat candidat pentru Primăria Constanța. „Este încă una din multele deziluzii care sunt pe scena politică din Constanța. S-a dovedit a fi un om fără caracter. Îl anunț că nu va câștiga Primăria Constanța”, a declarat Hașotti. Totodată, vicepreședintele liberal l-a acuzat pe președintele CCINA că este „traseist politic”. „Eu despre acest domn nu voi mai vorbi. Ar însemna să-i acord o atenție mai mare decât ar merita“, și-a încheiat Hașotti discursul. În replică, Mihai Daraban spune că intrarea sa în PNL nu i-a adus nici cel mai mic beneficiu, ci, din contră, i-a adus neplăceri în cariera sa profesională. „Traseist politic este cel care pleacă de la un partid la altul pentru a obține avantaje sau funcții. Eu am venit în PNL fără să le cer vreo funcție. Din contră, după ce am intrat în partid, mulți oameni de afaceri, atât din Constanța, cât și din București, mi-au mărturisit că nu au motive să mă felicite “, a completat președintele CCINA. Mihai Daraban a mărturisit că nu înțelege de ce liderii PNL vin cu asemenea atacuri la adresa sa. „Este clar că ei nu sunt fericiți că eu am plecat din partid. Așa sunt despărțirile, mai dureroase. Eu nu am nimic personal cu nici unul dintre liberali. Pur și simplu am văzut că în PNL nu există nicio voință politică pentru a intra în luptă cu actuala administrație locală”, a mai declarat Mihai Daraban.Vicepreședintele PNL Puiu Hașotti a lansat, ieri, un atac la adresa exliberalului Mihai Daraban, care a demisionat din partid în urmă cu două săptămâni. Liderul partidului a fost supărat de faptul că Daraban a părăsit PNL pe motiv că nu a fost desemnat candidat pentru Primăria Constanța. „Este încă una din multele deziluzii care sunt pe scena politică din Constanța. S-a dovedit a fi un om fără caracter. Îl anunț că nu va câștiga Primăria Constanța”, a declarat Hașotti. Totodată, vicepreședintele liberal l-a acuzat pe președintele CCINA că este „traseist politic”. „Eu despre acest domn nu voi mai vorbi. Ar însemna să-i acord o atenție mai mare decât ar merita“, și-a încheiat Hașotti discursul. În replică, Mihai Daraban spune că intrarea sa în PNL nu i-a adus nici cel mai mic beneficiu, ci, din contră, i-a adus neplăceri în cariera sa profesională. „Traseist politic este cel care pleacă de la un partid la altul pentru a obține avantaje sau funcții. Eu am venit în PNL fără să le cer vreo funcție. Din contră, după ce am intrat în partid, mulți oameni de afaceri, atât din Constanța, cât și din București, mi-au mărturisit că nu au motive să mă felicite “, a completat președintele CCINA. Mihai Daraban a mărturisit că nu înțelege de ce liderii PNL vin cu asemenea atacuri la adresa sa. „Este clar că ei nu sunt fericiți că eu am plecat din partid. Așa sunt despărțirile, mai dureroase. Eu nu am nimic personal cu nici unul dintre liberali. Pur și simplu am văzut că în PNL nu există nicio voință politică pentru a intra în luptă cu actuala administrație locală”, a mai declarat Mihai Daraban.