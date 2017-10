Liberalii constănţeni sar deja în apărarea pesediştilor certaţi cu legea?

Liberalii constănțeni sar deja în apărarea pesediștilor certați cu legea?

Liderul PSD, Victor Ponta, a făcut un apel joi, la Pitești, pentru pichetarea sediilor PDL din întreaga țară, în ziua în care va fi judecat recursul față de măsura arestării preventive a președintelui CJ Argeș, Constantin Nicolescu. Președintele partidului social-democrat a spus că dacă luni se va judeca recursul, „îi chemăm pe toți oamenii care vor respectarea legii, pesediști sau nepesediști, oameni cu convingeri politice sau simpli români care vor democrație și libertate, ca, în fața sediilor PDL din întreaga țară, să ceară aplicarea legii, să ceară libertate pentru Constantin Nicolescu și pentru orice om din această țară”. Deși nu erau foarte familiarizații cu afirmațiile lui Victor Ponta, liderii partidelor constăn-țene au făcut o serie de declarații cu privire la acest aspect. Banias: „Nu știu ce speră să rezolve prin asta“ Președintele PDL Constanța, Mircea Banias crede că inițiativa lui Ponta este una ale cărei intenții și urmări nu sunt foarte clare. De asemenea, Banias a spus că nu „agreează astfel de manifestații” și că o atitudine de acest tip „nu este normală”. Liderul democrat-liberalilor constănțeni menționează că până la momentul actual nu a primit informații cu privire la o posibilă intenție a pesedișilor din județ de a picheta sediul PDL. „Nu știu ce speră domnul Ponta să rezolve printr-o astfel de solicitare. Eu nu agreez asemenea manifestații și nu cred că este normală o asemenea atitudine. Până la ora actuală nu am primit nicio informație cu privire la faptul că membrii PSD din Constanța ar avea intenția de a picheta sediul PDL”, afirmă Banias. Mincă: „Nu cred că Ponta vrea să aruncăm cu grenade“ Deși nu există informații oficiale care să arate că partidele din opoziție vor participa la aceste manifestări, în cazul în care ele vor avea loc în județ, liderii lor susțin inițiativa lui Ponta și nu exclud posibilitatea unui protest. Președintele conservatorilor din Consanța, Ion Mincă spune că afirmațiile lui Ponta sunt normale dacă acesta solicită participare la un protest lipsit de violență împotriva „a ceea ce se întâmplă actualmente în țară”. „Nu cred că Victor Ponta își dorește să aruncăm cu grenade și pietre în sediile PDL. Cred că cere să participăm la un protest non-violent, ceea ce mi se pare normal având în vedere ce se întâmplă actualmente în țară. O manifestare față de astfel de decizii este firească. Eu unul, nici nu aș putea să mă manifest violent, dar ceva trebuie să facem.”, a declarat președintele PC. Dragomir: „Vom manifesta împotriva abuzurilor în justiție“ Și președintele liberal Gheorghe Dragomir consideră normală cerința lui Ponta. El afirmă că orice fel de abuz sau influențare a justiției nu trebuie să rămână nesesizate și consideră firească declarația liderului PSD în condițiile în care are dovezi care să-i justifice afirmațiile. Dragomir declară că în cazul în care liberalii constănțeni vor decide să se alăture acestei cauze, o vor face „din dorința de a avea o justiție care să funcționeze liber, neabuziv”, deși momentan nu există nicio solicitare oficială în acest sens. „Dacă domnul Ponta consideră că are toate elementele prin care să dovedească faptul că s-a săvârșit un abuz, este normal să ceară o astfel de manifestație și să se sesizeze . Nouă nu ni s-a făcut în mod oficial nicio solicitare pentru pichetarea sediilor PDL. Dacă vom susține această cauză o vom face pur din dorința de a avea o justiție care să funcționeze liber, nu abuziv. O vom face doar în cazul în care va fi un protest fără violență și pentru ideea unei justiții ce lucrează fără influențe exterioare indiferent de natura acestora”, a spus liderul liberalilor Constănțeni.