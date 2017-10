Liberalii constănţeni protestează, mâine, în faţa Prefecturii

Liberalii constănțeni protestează, mâine, în fața Prefecturii

Copreședintele PNL, Vasile Blaga, a anunțat, ieri, că cei din conducerea partidului au decis să anuleze mitingul programat pentru vineri în Capitală, însă cele organizate la nivelul județelor vor avea loc. Drept urmare, PNL Constanța va ieși în stradă, vineri, între orele 11-14 pentru a protesta împotriva Guvernului Ponta. Potrivit autorizației emise de Primăria Constanța, mitingul va avea loc în fața Prefecturii Constanța.În ceea ce privește anularea mitingului din Capitală, Vasile Blaga a precizat că acesta a fost anulat la propunerea președintelui de onoare al PNL, Mircea Ionescu - Quintus.„Am decis să nu fim parte la niște manifestări care să aducă aminte de mineriadele din 1990, după ce am aflat că și PSD face miting tot vineri.Nu am dori să aibă vreun român de suferit indiferent pe cine susține din această cauză și am decis ca mitingurile de la nivelul prefecturilor de județe să se desfășoare, iar în cursul lunii iunie vom organiza un miting mare în București la o dată pe care o să o anunțăm”, a declarat Vasile Blaga.