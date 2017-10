Liberalii constănţeni joacă la două capete. Huţucă cu Orban şi Muhscină cu Buşoi

2

SA FACEM POLITICA

Rezumandu-ne doar la cele mentionate in articol , nu vedcem care ar fi mpotivul Tinand cont doar de elementele citate in articol , nu vedem nimic iesit din comun . Atitudinea celor doi lideri este in conformitate cu libertatea de a alege si decide , cu atat mai mult ca Orban nu are nimic impotriva . In fond , indiferent cine va castiga dintre cei doi , este tot liberal si va face si el tot ce e posibil ca sa redreseze PNL . Se exagereaza pretinzand din partea unor politicieni sa fie mai catolici decat Papa . Sa nu exageram . Trebuie sa intelegem ca procesul de democratizare in Romania va fi extrem de lung datorita atat calitatilor cat si defectelor noastre . In conditiile in care se afirma ca politica este murdara , se gasesc totusi oameni care au curajul sa incerce sa faca curatenie . Si daca unii se apuca sa faca cureatenie in odaia numita organizatie , sunt destui , din pacate , care asteapta afara sa se termine curatenia , sa fie invitati inauntru si tratati cu cafea . Am devenit atat de sensibili incat nu ne mai place sa punem mana pe matura si sa facem noi insine curatenie incepand cu colibele noastre . Atata timp cat nu ne implicam activ in ceea ce se cheama politica , este bine sa nu ne facerm iluzii ca altii ne vor imbunatati soarta asa cum o dorim . Politica , in ziua de azi , nu este o loterie sau o afacere intotdeauna banoasa . Uitam ca am ales sa traim intr-un regim capitalist si intr-o economie de piata unde atat profitul cat si pierderile sunt inerente , de multe ori indiferent de calitatile si eforturile noastre . Si politica este o afacere capitalista .