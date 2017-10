Liberalii constănţeni i-au cinstit pe martirii comunismului

Liberalii constănțeni i-au cinstit pe martirii comunismului

O delegație a Tineretului Național Liberal Constanța a luat parte la sfârșitul săptămânii care s-a încheiat, la Școala Politică „Gheorghe I. Brătianu” care are loc în fiecare an la Sighetu Marmației. Evenimentul este organizat de TNL, prin intermediul filialei de la Sighetu Marmației și este una dintre cele mai așteptate reuniuni liberale.Liderii constănțenilor au fost Sabin Târșoagă, Ionel Dia și Bogdan Bola care împreună cu alți membrii ai organizației locale a TNL au participat la eveniment.Școala de la Sighet reprezintă o aducere aminte față de toți martirii care și-au dat viața pentru o Românie eliberată de comunism. În programul Școlii Politice, organizată în mod tradițional de către TNL, au fost incluse două momente foarte emoționante: vizitarea Închisorii Sighet și depunerea de coroane la Troița Martirilor din cadrul Cimitirului Săracilor.La finalul vizitei, delegația constănțeană a primit diplome pentru participarea la comemorare.„Această deplasare a fost cu adevărat benefică pentru noi. Am fost impresionat la depunerea de coroane de la Cimitirul Săracilor, o groapă comună unde erau aruncați deținuții de la Sighet. Corpurile nu au fost găsite niciodată și nici locația exactă nu se cunoaște, prin urmare s-a realizat o hartă a României în miniatură din gard viu, simbolizând toți morții din închisorile comuniste”, a povestit Bogdan Bola, membru TNL Constanța, la finalul evenimentului.