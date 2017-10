Liberalii constănţeni au aniversat 105 ani de la înfiinţarea organizaţiei de la malul mării

1

mare bucurie , mare sarbatoare

Cand n-ai nici un merit in prezent , te lauzi cu trecutul . Liberalii de astazi nu au nici o legatura cu liberalii de altadata , mai ales de cand s-au aliat cu PSD pentru a " realiza " cea mai monstruoasa coalitie care a existat vreodata in politica romaneasca . Daca asa stau lucrurile , si pesedistii ar trebui sa procedeze la fel , considerandu-se urmasii fostului partid comunist , fiind mai indreptatititi in acest sens decat liberalii de astazi care fac parte din aceeasi categorie . Credem ca " marea sarbatoare " este prilejuita de falimentul USL si de incercarea disperata a liberalilor de a drege busuiocul . Ne surprinde lipsa din decor a lui Hasotti . Suntem curiosi sa vedem cum va incepe sa injure iar PSD care i-a oferit onoarea de a fi o luna ministru . Partidul balama , partidul cameleon , peneleul de astazi n-a reusit sa dovedeasca decat faptul ca toate formatiunle politice care au guvernat pana acum , au sarbatorit mai mult insuccesele decat realizarile . La sarbatoriri , la petreceri suntem neantrecuti . Cu treaba si rezultatele stam mai prost .