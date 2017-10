Liberalii cer reexaminarea legii privind învăţământul profesional dual

2

cam tarziu

ACUM ,DE CAND SE VORBESTE MULT DESPRE LIPSA MUNCITORILOR CALIFICATI IN TOATE DOMENIILE SE TREZESTE SI PNL . CE DRACU ATI FACUT PANA ACUM? ERATI CHIORI? AM AJUNS SA IMPORTAM MUNCITORI AGRICOLI DIN UNGARIA SI SPANIA PTCA IN ROMANIA NU MAI EXISTA SCOLI PROFESIONALE IAR CEI CARE MAI ERAU CALIFICATI AU PLECAT DIN TARA. MAI MULT ,EXISTA PRODUCATORI AGRICOLI CARE PLATESC CONDUCATORII DE UTILAJE SI MUNCITORII AGRICOLI CU SALARII DE 3500-5000 LEI PE LUNA SI NU SE PREZINTA NIMENI. MAI INTAI CA NU SUNT FORMATI SI APOI CA IMBECILII DIN GUVERN LE DAU AJUTOARE SUBSTANTIALE INCAT MUNCA NU MAI ESTE INTERESANTA. DOMNILOR DIN PNL, VA TREZITI MAHMURI CA DUPA BETIE SI DUPA CE ANI DE ZILE NU ATI FACUT DECAT SA VA CERTATI INTRE VOI, DUPA CE V-ATI FACUT DE RAS CA NU SUNT SCOLI PROFESIONALE? ATI GASIT DE CA SA VA AGATAI? LUAVAR DRACU SI PE VOI CA SI PE PSD DE INCAPABILI.