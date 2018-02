Liberalii au votat împotriva bugetului pe 2018. Primarul Făgădău i-a criticat: "Nu aţi venit cu nicio propunere"

1

Dati-mi un singur exemplu.

".....Sunt mulțumit că acești bani rămân în buzunarele constănțenilor..."Fagadau se refera bineinteles la banii proveniti din taxele pentru tranzactiile imobiliare.Ca si cum tranzactiile imobiliare ar fi obligatorii pentru toti cetatenii Constantei.Dar acest primar incompetent ,nesimtit si laudaros nu sufla o vorba despre majorarea,dublarea taxei de salubrizare care este suportata de toata lumea.A ajuns taxa de salubrizare sa fie aproape egala cu impozitul pe casa asa cum intretinerea apartamentului (via RADET,RAJA) a ajuns in anii astia blestemati sa fie comparabila ca marime cu 2/3 dintr-un salariu obisnuit sau egala cu o pensie mica.La mine, intretinerea a ajuns la 2/3 din pensie.(Mama voastra de pesedei hoti si incopetenti !)Consilierii PNL care au votat,alaturi de PSD ,majorarea taxei de salubrizare au cazut iar de prosti pentru ca nu i-au votat bugetul lui Fagadau,un cacat de buget fara viziune,ce-i drept.Inca o dovada ca liberalii sunt tot un fel de pesedei dar putin mai prosti.Uite ca la Constanta liberalii sunt saci de box,presuri de sters pantofii,pampersii lui Fagadau.Dar acest pesedist laudaros,acest primar nesuferit si dezgustator nu spune ca prin eliminarea taxelor imobiliare au fost avantajati in mod special afaceristii sau smecherasii cu care el face afaceri imobiliare.Nu este usor sa fii primar asa cum nu este usor sa fii idiot.Eu cred ca politicienii astia sunt alesi pe sprinceana dintre cei mai nesimtiti ca sa reziste nepasatori la miile de intrebari puse de presa sau de oamenii de rand.Este adevarat ca sunt cei mai prosti cetateni,dar sunt prosti in folosul partidului care i-au ales.Uitati-va la acest Fagadau.Dezgustatoare fiinta.