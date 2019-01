Liberali nemulțumiți că Antonescu ar putea fi pe lista PNL la europarlamentare





„Nu consider potrivit ca domnul Crin Antonescu să deschidă lista PNL. Mai mult, nu consider potrivit ca domnul Crin Antonescu să fie pe listă, pe orice poziție. Electoratul PNL, acea parte a societății românești care ar putea deveni electorat PNL au cu totul alte așteptări pe lista de candidați PNL a anului 2019. Vor fi oameni care la întrebarea atât de în vogă în 1990, «Ce-ai făcut în ultimii cinci ani?», categoric readusă în actualitate în 2019, să aibă ce să răspundă pe cel puțin două coordonate, respectiv în lupta cu PSD și în planul realizărilor lansate în urmă. Oricât de bun vorbitor este domnul Antonescu - și este cel mai bun vorbitor, eu așa îl consider și acum -, la întrebarea menționată nu poate răspunde entuziasmant, de fapt, nu poate răspunde decât oral, prin tăcere, în scris, prin liniuță”, a afirmat Nicolae Robu, citat de Agerpres.





Liderul liberalilor timișeni a precizat că nu știe cum se intenționează să se finalizeze lista candidaților pentru europarlamentare, pentru că nu face parte din conducerea centrală a partidului și nici nu s-a interesat de acest lucru, neparticipând la nicio discuție pe acest subiect.





