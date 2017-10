Liberala Raluca Turcan: "Constat o degringoladă în Guvern"

Președintele interimar al PNL, Raluca Turcan, afirmă că liderul ALDE Călin Popescu Tăriceanu își va decima partidul și că în Guvern există o degringoladă. În plus, liderul liberalilor a mai susținut că este o pro-blemă de timp până când Executivul se va confrunta cu o gravă problemă de susținere.„Pe mine mă îngrijorează, ca om politic, toată această stare de fapt, pentru că românii se uită cu speranță, indiferent cum se numește partidul care se află la guvernare. Ei așteaptă ceva de la cei care decid. Or, când aștepți ceva, vrei ca ei să nu se uite întâi cum să-și albească dosarele, ci cum să îți ofere locuri de muncă mai bine plătite. Vor ca legile pe care le dau să fie în interes public, și nu în interes politic al unei clientele favorizate. Actualul Guvern este într-o degringoladă totală, cred că e o chestiune de timp până când se va confrunta cu o gravă problemă de susținere politică, pentru că mulți din interior vor continua să îi arunce peste bord pe decidenții care îi sfidează”, a spus Raluca Turcan.În ceea ce privește actuala situație din ALDE, liberala a explicat că Tăriceanu nu are în vedere decât interese personale, interese ce vor duce la decimarea formațiunii politice.„Tăriceanu are un singur interes, al lui personal, și încetul cu încetul își va decima partidul dacă nu se va conforma cu ceea ce își dorește domnia sa personal. Constat cu îngrijorare degringolada din Guvern. Este o situație fără precedent ca un partid care a câștigat 45% și a format o majoritate cu peste 50% în Parlamentul României, la doar câteva luni, să se afle într-o stare de lipsă de credibilitate acută, ceea ce descurajează investitorii actuali și pe cei care ar dori să vină în România”, a spus Raluca Turcan.