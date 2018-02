Lia Olguţa Vasilescu: Salariile bugetarilor nu scad. Adevăratele creşteri se vor vedea în 2019

Lia Olguța Vasilescu: Salariile bugetarilor nu scad. Adevăratele creșteri se vor vedea în 2019

Ştire online publicată Marţi, 06 Februarie 2018. Autor: Cuget Liber Online.

Cu toate că mai multe categorii de bugetari s-au plâns că, în urma Legii salarizării și a transferului contribuțiilor, li s-au redus veniturile, ministrul Muncii, Lia Olguța Vasilescu, susține că acest lucru nu s-a întâmplat. "Salariile bugetarilor nu scad. Adevăratele creșteri se vor vedea în 2019", spune aceasta, adăugând că veniturile brute ale bugetarilor au avansat în 2018."În ceea ce privește salariile bugetarilor, aș vrea să fac niște precizări menite să înlăture confuzia dintre legea salarizării și modificările la Codul Fiscal privind transferul contribuțiilor. Legea salarizării a fost adoptată în iunie 2017, atunci când raportul între cel mai mic salariu și cel mai mare a fost stabilit 1 la 12, nivelul minim fiind reprezentat de salariul minim pe economie, iar cel maxim de salariul președintelui", a explicat Lia Olguța Vasilescu, adăugând că înainte raportul era 1 la 15, dar ajunsese în realitate chiar la 1 la 18.Conform acestuia, salariile marilor demnitari au scăzut cu sume până la 40%, astfel încât să se realizaze acest raport. "S-a știut de atunci că la aproximativ 3% dintre bugetari vor scădea salariile încă din luna mai. Eu am anunțat acest lucru de mai multe ori. Nu am pornit de la început de la ideea scăderii vreunui salariu, dar pentru a respecta raportul de 1 la 12 au fost necesare ajustări", a mai spus ministrul Muncii."Cei care criticau salariile mari de la stat acum spun că nu e oportună niciun fel de scădere a vreunui salariu, chiar dacă aceasta a scăpat de sub orice control", a mai spus Lia Olguța Vasilescu.Conform ei, un alt principiu pe care legea salarizării l-a vrut să îl repecte este următorul: la muncă egală, salarii egale."Abia din anul 2022 se va echilibra sistemul, ca aceeași funcție să fie plătită la același nivel. Bugetarii cu salarii de lux sunt oricum avantajați", a afirmat ministrul Muncii.