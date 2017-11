Lia Olguţa Vasilescu, atac la Sorin Moisă: "Un securist mititel şi neînsemnat"

Lia Olguța Vasilescu, atac la Sorin Moisă: "Un securist mititel și neînsemnat"

Vicepreședintele PSD, Lia Olguța Vasilescu, ministru al Muncii, a afirmat, ieri, că Sorin Moisă nu există pentru Partidul Social Democrat, catalogându-l pe europarlamentar drept un „securist mititel și neînsemnat”.„Eu am auzit prima oară de el atunci când sistemul îl dădea varianta de premier și am răspuns unui post tv că nu are cum pentru că nu e nici măcar membru de partid. Asta pentru că, repet, eu nu auzisem de el. Acum înțeleg că scrie că a fost sfătuit să refuze funcția de premier. Dacă propunerea de premier o făcea Coldea sau Cioloș, probabil își permitea luxul să o refuze, dar din PSD nu i-a făcut nimeni o asemenea ofertă. De ce? Pentru PSD el nu există! Simplu! Doar pentru Victor Ponta, singurul care a văzut <> sale, după cum însuși Moisă sau Moise sau cum l-o chema afirmă. Dar nu înțeleg de ce pleacă la PPE și nu face grup partidulețului lui Ponta? Un grup politic al Securității nu aveți în Parlamentul European?”, a comentat Lia Olguța Vasilescu, pe Facebook.Totodată, ea i-a transmis lui Sorin Moisă să-și vadă de drum liniștit.„Domnule Moise, dacă tot ați primit ordin de reîncorporare, vedeți-vă de drum liniștit! Doljul a adus voturi cât pentru un europarlamentar PSD. Sper că nu pentru Dvs! Dacă eu nu vă cunosc, electoratul pe care pretindeți că îl respectați, nici atât! Am pierdut prea mult timp azi cu un securist mititel și neînsemnat ca Dvs... Prindeți viteză, că are Cioloș nevoie de un argat acolo!”, a mai comentat Lia Olguța Vasilescu.Europarlamentarul Sorin Moisă a anunțat, zilele trecute, că a decis să își prezinte demisia din PSD, precizând că urmează să se alăture, ca independent, grupului PPE.